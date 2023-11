Horskí záchranári zasahovali počas letnej turistickej sezóny viac než 500-krát, o život prišlo 16 ľudí

Turisti precenili vlastné sily

2.11.2023 (SITA.sk) - Dokopy 533-krát zasahovali slovenskí horskí záchranári počas uplynulej letnej turistickej sezóny, teda v období od 15. júna do 31. októbra. V porovnaní s minulým rokom ide o 11-percentný nárast.O život prišlo v horách 16 ľudí. Vyplýva to zo štatistík, ktoré na sociálnej sieti zverejnila Horská záchranná služba (HZS) . Spoločným menovateľom väčšiny zásahov v horách bolo podľa zástupcu riaditeľa HZS Igora Žiaka precenenie vlastných síl a schopností.Najviac zasahovali horskí záchranári počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách, a to vo viac ako 200 prípadoch. Viac ako polovica z nich súvisela s turistikou, vo viac ako päťdesiatke prípadov išlo o horolezcov.S počtom zásahov v teréne nasledovala Malá Fatra (75) a Veľká Fatra (71). Najviac spomedzi obetí si vyžiadali práve Vysoké Tatry, domov z nich sa už nevrátilo deväť turistov či horolezcov.Takmer v polovici prípadov pomáhali horskí záchranári Slovákom, nasledovali Česi a Poliaci. Okrem toho v menšom počte potrebovali ich pomoc Maďari, Nemci, Ukrajinci, ale napríklad aj turisti z Číny, Spojeného kráľovstva či Lotyšska.Prevládali úrazy v dôsledku pádu na zem, ale tiež zásahu prírodnými predmetmi, či uviaznutia. V štatistikách sa medzi príčinami spomína aj zmena v organizme, horolezectvo, zablúdenie a pád z výšky.Operačné stredisko tiesňového volania prijalo v hodnotenom období celkovo 673 telefonátov, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 20 percent. Nie vo všetkých prípadoch bol však potrebný výjazd záchranárov do terénu.Z daného počtu 140 volaní vyriešil samotný operátor tiesňovej linky. Návštevníci hôr najviac kontaktovali telefonicky operačné stredisko od júla do septembra, podobne ako vlani.