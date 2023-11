Tragická dopravná nehoda v Ivanke pri Nitre si vyžiadala život 80-ročnej chodkyne (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.11.2023 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode na Novozámockej ulici v Ivanke pri Nitre prišla v prvý novembrový deň o život 80-ročná chodkyňa, ktorá prechádzala cez cestu.„72-ročný vodič vozidla Mercedes z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do chodkyne, ktorá prechádzala cez cestu mimo priechodu pre chodcov. Chodkyňa, žiaľ, utrpela zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahla,“ informuje o tragédii nitrianska polícia. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.Okolnosti popoludňajšej dopravnej nehody, miera jej zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície. Polícia v tejto súvislosti vyzýva prípadných svedkov udalosti, ktorí by mohli pomôcť pri jej objasnení, aby zavolali na číslo 158.