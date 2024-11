Horskí záchranári zverejnili po letnej sezóne smutnú bilanciu, pribudlo viac zásahov aj mŕtvych na horách

Pod úrazovosť sa podpísala dlhšia sezóna

Najčastejšie zasahovali pri stredne ťažkých úrazoch

Anjel strážny

18.11.2024 (SITA.sk) - Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) zasahovali počas piatich mesiacov letnej turistickej sezóny dokopy 612-krát. V porovnaní s rovnakým obdobím za minulý rok ide o 22-percentný nárast.Najviac výjazdov mali vo Vysokých Tatrách (250), vo Veľkej Fatre (90) a v Malej Fatre (73). Bilanciu v pondelok zverejnila HZS, podľa ktorej sa najčastejšie do ťažkostí dostali návštevníci zo Slovenska (296), Česka (114) a Poľska (111).Na zvýšenej úrazovosti na horách počas letnej turistickej sezóny sa podľa horských záchranárov podpísalo aj jej predĺženie. Podľa nového návštevného poriadku Tatranského národného parku bola v tomto roku po prvýkrát o dva týždne dlhšia ako tá predchádzajúca.Oficiálne sa začala už 1. júna a skončila 31. októbra. Od 1. novembra začala v zmysle návštevného poriadku platiť každoročná zimná uzávera turisticky značených chodníkov. Potrvá do konca mája budúceho roka.„Otvorené pre turistov sú len turisticky značené chodníky po vysokohorské chaty s celoročnou prevádzkou s výnimkou Chaty pod Rysmi, ktorá je počas zimy uzavretá,“ upozornila HZS.Horskí záchranári počas letnej sezóny najčastejšie zasahovali pri stredne ťažkých úrazoch (261), ale aj pri závažnejších až život ohrozujúcich stavoch (136).„Žiaľ, túto letnú sezónu vzrástol počet smrteľných nehôd a úmrtí v horách, v ktorých o život prišlo až osemnásť osôb a záchranári HZS v rámci integrovaného záchranného systému zasahovali ešte pri ďalších troch úmrtiach. Hory si tak počas tejto letnej sezóny vyžiadali o šesť obetí viac ako pred rokom,“ konštatuje HZS.Operačné stredisko tiesňového volania prijalo počas leta celkovo 818 tiesňových volaní, čo je o 21 percent viac ako vlani. Nie pri všetkých volaniach bol potrebný zásah záchranárov HZS. Pri niektorých z nich išlo o duplicitné nahlásenia rovnakej udalosti.V auguste bola širokej verejnosti predstavená novinka v Aplikácii HZS „Anjel strážny“. „Táto funkcia môže významným spôsobom uľahčiť lokalizáciu osoby v tiesni a tým urýchliť záchrannú či pátraciu akciu, a to hlavne vtedy, ak si z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná sama privolať pomoc,“ upozornili horskí záchranári.Užívateľ si pri aktivácii zvolí čas, ako dlho chce mať funkciu aktívnu, a zadá kontakt na osoby, ktoré budú mať prístup k jeho poslednej polohe. V prípade núdze tak budú vedieť privolať pomoc.HZS v tejto súvislosti apeluje na návštevníkov horských oblastí, aby si, pokiaľ je to možné, túto aplikáciu stiahli do svojich mobilných zariadení a v prípade potreby ju aj využívali.