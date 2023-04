Horský priechod Vernár čaká rekonštrukcia, modernizovať budú viac ako osem kilometrov

Odovzdanie zhotoviteľovi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Havarijný stav

Zložitá geomorfologická oblasť

18.4.2023 (SITA.sk) - Na horskom priechode Vernár sa začína s rekonštrukciou cesty I/66. Počas nasledujúcich dvoch rokov tam budú modernizovať úsek v dĺžke 8,3 kilometra, od hranice Prešovského kraja až za obec Vernár. Na práce ide takmer 17,5 milióna eur s DPH.Informoval o tom v utorok počas tlačového brífingu štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť pri príležitosti odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Vodičov počas prác čakajú dopravné obmedzenia, dopravu budú riadiť semafory.Podľa správca úseku, Slovenskej správy ciest (SSC) , je už vozovka vplyvom dopravnej záťaže či klimatických podmienok opotrebovaná.„Budeme meniť povrch, upravovať šírkové pomery, pre Vernár urobíme asi kilometer chodníkov, nové priechody pre chodcov, nové zastávky aj ich osvetlenie,“ vymenoval Kmeť. Starosta obce Vernár Ondrej Ondruš potvrdil, že chodník doteraz v obci chýbal.„Cesta si vyžaduje rekonštrukciu už dlhé roky. Nielen z dôvodu havarijného stavu, ale aj kvôli bezpečnosti obyvateľov,“ opísal. Problém je podľa jeho slov zúžený koridor v obci, ako aj chýbajúce prepojenie dediny chodníkom s časťou Píla.Riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky SSC František Dorocák pripomenul, že v rámci projektu sa počíta aj so zabezpečním skál, aby nepadali na cestu, rovnako aj informačným systémom.„Ten bude v Poprade informovať o tom, ak sa niečo udeje na horskom priechode Vernár, a teda, či majú vodiči využiť iný horský priechod,“ vysvetlil.Práce v rámci prvého úseku majú byť ukončené do dvoch rokov od odovzdania staveniska. Ako vyplýva zo zmluvy, do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie, teda od 1. decembra do 1. marca. Podľa Dorocáka však nie je vylúčené, že práce potrvajú aj dlhšie.„Nachádzame sa v zložitej geomorfologickej oblasti, máme tu strmé svahy, aj z tohto hľadiska bude zrejme rekonštrukcia trvať dlhšie, ako máme v zmluve o dielo,“ skonštatoval.Modernizácia čaká aj druhý úsek v dĺžke viac ako 8 kilometrov, ktorý sa nachádza prevažne v katastrálnom území obce Hranovnica.V rámci tejto časti je však potrebné ešte podľa Dorocáka vyriešiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, až následne bude môcť Slovenská správa ciest začať verejné obstarávanie.Cesta I/66 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Spája hraničný priechod Šahy so Zvolenom a Banskú Bystricu, Brezno a Vernár s Popradom a hraničným priechodom v Tatranskej Javorine.