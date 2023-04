Smer-SD schválil ďalšiu časť volebného programu, boj proti zdražovaniu či národný program pôrodnosti

Mobilizácia finančných zdrojov

18.4.2023 (SITA.sk) -Strana Smer-SD na rokovaní predsedníctva strany schválila ďalšiu časť volebného programu. Dokument nesie názov Návrat dôstojnosti do života ľudí a prináša zásady konania a pôsobenia strany, v prípade ich účasti v budúcej vládnej koalícii, v sociálnej oblasti i v školstve a zdravotníctve.Dotýka sa aj boja proti zdražovaniu a jednoznačne hovorí o mobilizácii finančných zdrojov, i o tom, že finančné škrty by nemali byť robené na úkor ľudí.Strana Smer má v pláne napríklad vrátiť do ústavy maximálny vek odchodu do dôchodku 64 rokov, ale venovať sa chce aj trinástym dôchodkom. Chce tiež chrániť zamestnancov pracujúcich v noci, cez víkendy či nadčas. Strana to uviedla v tlačovej správe.„Smer napríklad nikdy nebude súhlasiť s nárastom zbrojných výdavkov nad 2% HDP. Pokiaľ ide o trhovú ekonomiku, štát musí plniť iné funkcie, ako je hlavne v oblasti sociálneho štátu. Smer ďalej nikdy nebude podporovať ciele v enviro politike, ktoré by drasticky ohrozovali konkurencieschopnosť Slovenska. Smer uznáva úlohu štátu, voľná ruka trhu preukázateľne nefunguje, štát musí zasahovať, intervenovať, regulovať," uviedol ďalej politický subjekt.Strana chce predstaviť aj národný program pôrodnosti, je toho názoru, že je potrebné podporiť ľudí, aby mali deti. Plánuje predložiť aj národný program ochrany vôd na Slovensku.Predseda strany Robert Fico zdôraznil, že prijatý dokument potvrdzuje a podčiarkuje, že Smer je typická ľavicová strana a v danom dokumente sú obsiahnuté a rozpracované prístupy ľavice k štátu, k sociálnemu štátu, environmentálnemu štátu i k trhovej ekonomike.Ako uviedol podpredseda strany Ľuboš Blaha , ide o potvrdenie toho, že Smer-SD je národne ľavicová strana a vyzdvihol dva body programu.„Sociálna ekonomika, ktorú veľmi výrazne zdôrazňujeme. My musíme pracovať s modelom participácie zamestnancov na riadení a vlastníctve podnikov. Zároveň hovorme aj o štáte, o silnom štáte aj v tej vlastníckej oblasti, najmä v energetickej oblasti,“ povedal Blaha.