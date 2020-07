Horúčavy ohrozujú Sibír. Rozdúchavajú požiare a roztápajú morský ľad, varujú odborníci

Systém tlakového blokovania

Overujú informácie o rekorde

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mimoriadna vlna horúčav na Sibíri rozdúchava ničivé lesné požiare a prispieva tiež k rýchlemu roztápaniu sa morského ľadu pri ruskom arktickom pobreží, pričom len počas minulého mesiaca boli teploty v oblasti vyššie o 10 stupňov Celzia ako je priemer, varuje Svetová meteorologická organizácia (WMO) "Arktída sa otepľuje viac ako dvojnásobne rýchlejšie ako svetový priemer, čo má vplyv na miestne obyvateľstvo a ekosystémy a má to globálne následky," uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas.Zároveň podotkol, že svetové póly ovplyvňujú počasie aj vo veľmi vzdialených oblastiach, kde žijú milióny ľudí.WMO tvrdí, že rozsiahle horúčavy súvisia so "systémom tlakového blokovania" a severným výkyvom dýzového prúdenia, ktoré do regiónu priniesli teplý vzduch.Organizácia poukázala na nedávnu štúdiu, v ktorej klimatológovia tvrdia, že takýto nárast horúčav by bol takmer nemožný bez ľudstvom spôsobenej klimatickej zmeny.Organizácia si overuje informácie o teplotnom rekorde v meste Verchojansk, kde namerali 20. júna viac ako 38 stupňov Celzia. To je absolútny rekord pre akúkoľvek oblasť za severným polárnym kruhom.Dáta zozbierané americkými National Snow and Ice Data Center a National Ice Center zase podľa WMO ukazujú, že sibírska vlna horúčav "urýchlila ústup ľadu popri arktickom pobreží Ruska, najmä od konca júna".To podľa nej viedlo k "veľmi nízkemu rozsahu morského ľadu v Mori Laptevovcov a Barentsovom mori".