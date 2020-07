Počet nemanželských detí na Slovensku sa za posledných dvadsať rokov viac než zdvojnásobil

Prvé je Francúzsko

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Počet detí narodených mimo manželstva sa na Slovensku od roku 2000 viac ako zdvojnásobil. Vyplýva to z analýzy výskumnej agentúry Európskej únie (EÚ) Eurostat . Ide o vyšší nárast, než je priemer EÚ.Najviac detí mimo manželstva sa rodí vo Francúzsku, Bulharsku či Slovinsku. Naopak najmenej to je v Grécku, Chorvátsku Litve či Poľsku.Zatiaľ čo v roku 2000 sa na Slovensku mimo manželstva narodilo 18 percent detí, o 18 rokov neskôr to už bolo 40 percent. Na Slovensku sa tak pomer detí narodených mimo manželstva za toto obdobie viac ako zdvojnásobil.Priemer EÚ je pri tom ešte o dva percentuálne body vyšší a za posledných 18 rokov sa počet detí narodených mimo manželstva zvýšil v únii o 17 percent, samotný nárast je však v porovnaní so Slovenskom pomalší.Najvyšší počet detí mimo manželstva sa v súčasnosti rodí vo Francúzsku (60 percent), Bulharsku (59 percent) či Slovinsku (58 percent). Naopak najnižší v Grécku (11,7 percenta), Chorvátsku (20,7 percenta), Litve a Poľsku (26,4 percenta).Zaujímavosťou je, že v prípade takmer všetkých krajín okrem Litvy je pozorovateľný dvojnásobný nárast. V Litve však táto štatistika stúpla o štyri percentá. V celej EÚ nie je krajina, kde by sa pomer detí narodených v manželstve od roku 2000 zvýšil.V prípade susedných krajín sa najviac detí mimo manželstva rodí v Česku (48,5 percenta), nasleduje Maďarsko (43,9 percenta), Rakúsko (41,3 percenta) a Poľsko (26,4 percenta).Slovensko sa tak so 40 percentami drží v rámci priemeru susediacich krajín, aj EÚ (42 percent). Výraznejšie z neho vystupujú práve Česko a Poľsko.