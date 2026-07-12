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 24hod.sk    Šport

12. júla 2026

Horúčavy prinútili organizátorov Tour de France skrátiť 9. etapu o 30 km


Tagy: etapa Tour de France 2025 Vysoké teploty

Deviatu etapu na Tour de France skrátili pre vlnu extrémne horúceho počasia na juhozápade krajiny. Organizátori Tour de France pristúpili k mimoriadnemu kroku. Deviata etapa bude mať namiesto pôvodných ...



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cycling_tour_de_france_78169 676x451 12.7.2026 (SITA.sk) - Deviatu etapu na Tour de France skrátili pre vlnu extrémne horúceho počasia na juhozápade krajiny.


Organizátori Tour de France pristúpili k mimoriadnemu kroku. Deviata etapa bude mať namiesto pôvodných 185,5 kilometra iba 154,6 kilometra, keďže juhozápad Francúzska zasiahla vlna extrémnych horúčav.

Celkové prevýšenie kopcovitej etapy kleslo z 3244 na 2792 metrov. Informoval o tom špecializovaný web biker.sk.

Francúzska meteorologická služba Météo-France vyhlásila pre departement Corrèze najvyšší červený stupeň výstrahy pred horúčavami. Organizátori preto rozhodli o skrátení etapy o 30 kilometrov.

"Toto rozhodnutie bolo nevyhnutné vzhľadom na mimoriadne poveternostné podmienky. Cieľom je zabezpečiť, aby sa etapa mohla uskutočniť za podmienok, ktoré sú zlučiteľné s červeným stupňom výstrahy pred horúčavami,“ uviedli organizátori vo svojom stanovisku.

Štart zostal podľa pôvodného plánu v meste Malemort, no pelotón vynechá úvodný 30-kilometrový okruh južne od mesta. Na pôvodnú trasu sa jazdci napoja pri obci Lanteuil, odkiaľ ich bude do cieľa čakať ešte 147,8 kilometra.

Charakter etapy sa napriek skráteniu výraznejšie nezmení. V programe zostávajú stúpania Côte de Naves, Suc au May, Côte de la Croix du Pey aj Mont Bessou pred cieľom v Usseli.

Pred 9. etapou bol na čele celkového poradia Slovinec Tadej Pogačar z tímu Spojených arabských emirátov. Pred nórskym vyzývateľom Jonasom Vingegaardom (Visma / Lease a Bike) má náskok 2:42 min. Tretí je Pogačarov tímový kolega a zároveň superdomestik Isaac del Toro (+3:27). Až štvrtý je belgický favorit Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hanshgrohe) s mankom 3:30 min.


Zdroj: SITA.sk - Horúčavy prinútili organizátorov Tour de France skrátiť 9. etapu o 30 km © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: etapa Tour de France 2025 Vysoké teploty
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