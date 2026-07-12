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12. júla 2026

Senegal odvolal trénera Thiawa. Ako možný nástupca sa spomína Vieira


Tagy: MS vo futbale 2026 Odvolanie trénera Senegalská futbalová federácia

Senegal v 1/16 finále MS 2026 takmer vyradil Belgicko, ale nezvládol záver zápasu. Senegal odvolal trénera Papeho Thiawa po tom, čo futbalová reprezentácia tejto krajiny vypadla z majstrovstiev sveta v ...



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12.7.2026 (SITA.sk) - Senegal v 1/16 finále MS 2026 takmer vyradil Belgicko, ale nezvládol záver zápasu.


Senegal odvolal trénera Papeho Thiawa po tom, čo futbalová reprezentácia tejto krajiny vypadla z majstrovstiev sveta v šestnásťfinálovej fáze.

Senegalčania boli blízko postupu do štvrťfinále, keďže nad Belgičanmi viedli 2:0. Lenže v závere zápasu ich súper dvoma "zlepenými" gólmi vyrovnal a v predĺžení strelil Youri Telemans víťazný gól Belgicka z pokutového kopu.

Senegal prehral aj dva zápasy v základnej I-skupine s Francúzskom (1:3) a Nórskom (2:3), ale drvivé víťazstvo nad Irakom (5:0) zachránilo Afričanom postup do 1/16 finále z tretieho miesta. Tam však prešla spomenutá tesná prehra s Belgickom.

Problémy v tíme


Thiaw viedol "Levov z Terangy" od decembra 2024, čiže jeden a pol roka. Najmä v poslednom období sa objavilo v reprezentačnom tíme viacero negatívnych faktorov, nezhody medzi hráčmi, ale aj vedením a hráčmi ako napríklad nevyplatené bonusy za postup na majstrovstvá sveta. Po odchode zo šampionátu stredopoliar Pape Gueye povedal, že si dá pauzu od reprezentácie Senegalu dovtedy, kým súčasné vedenie zostane pri moci.

Senegalská futbalová federácia (FSF) uviedla: "Po dôkladnom vyhodnotení športových výsledkov a vyhliadok národného tímu sme Thiawa odvolali v najlepšom záujme senegalského futbalu“.

Incident z finále APN


Tréner Thiaw mal na svedomí aj incident z finále Afrického pohára národov, keď prikázal hráčom opustiť ihrisko po nariadenom pokutovom kope pre súpera z Maroka v nadstavenom čase. Po 17 minútach sa na hraciu plochu vrátili a napokon zvíťazili gólom v predĺžení 1:0. Napriek tomu vedenie súťaže neskôr rozhodlo o kontumačnom víťazstve 3:0 pre Maroko. Senegal sa odvolal na Športový arbitrážny súd a dúfa, že titul získa späť.

Nástupcom majster sveta?


Podľa francúzskych novín L'Equipe by sa nástupcom Thiawa mal stať Patrick Vieira. Francúzsky majster sveta z roku 1998 sa narodil v hlavnom meste Senegalu Dakare. Senegalská futbalová federácia zvolala na pondelok tlačovú konferenciu. Informoval o tom web ORF.


Zdroj: SITA.sk - Senegal odvolal trénera Thiawa. Ako možný nástupca sa spomína Vieira © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Odvolanie trénera Senegalská futbalová federácia
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