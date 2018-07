Horúčavy v Japonsku usmrtili najmenej 65 ľudí

Ľudia na ulici sa chladia pod vodným sprejom v obchodnom centre Tokia 23. júla 2018. Japonsko a kórejský poloostrov postihla vlna horúčav s dennými maximami až do 40 stupňov Celzia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 24. júla (TASR) - Vlna horúčav usmrtila v Japonsku minulý týždeň najmenej 65 ľudí. Miestna meteorologická služba vyhlásia v súvislosti s ňou stav prírodnej katastrofy a prostredníctvom svojho hovorcu varovala pred pretrvávajúcimivo viacerých oblastiach, informovala v utorok spravodajská stanica BBC.V Japonsku hospitalizovali s úpalom už vyše 22.000 ľudí, z ktorých podľa zdravotníkov takmer polovicu tvorili osoby v pokročilom veku. Podľa meteorológov doposiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by horúčavy mali už čoskoro začať ustupovať. V predpovediach naopak varujú, že teploty nad 35 stupňov Celzia by v niektorých oblastiach krajiny mohli pretrvávať až do začiatku augusta.uviedol hovorca meteorologickej služby a dodal, že extrémne horúčavy súa preto sú považované zaV meste Kumagaja severne od Tokia zaznamenali v pondelok dosiaľ vôbec najvyššiu nameranú teplotu v Japonsku - rekordných 41,1 stupňa Celzia. Teploty sa nad 40 stupňov Celzia po prvý raz namerali aj v centre samotného Tokia.Klimatizáciou je vybavená len menej ako polovica japonských štátnych škôl a vláda zvažuje, že žiakom pre horúčavy predĺži letné prázdniny.povedal hovorca japonskej vlády v utorok na tlačovej konferencii.Japoncom miestne úrady odporúčajú piť veľa tekutín, používať klimatizáciu a často odpočívať. Obyvatelia viacerých miest sa zapojili do rituálu zvaného učimizu - polievania horúcich chodníkov studenou vodou.Horúčavy do Japonska zavítali krátko po tom, ako západ krajiny postihli záplavy a zosuvy pôdy vyvolané prívalovými dažďami.