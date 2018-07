Organizátori P18 v Prešove očakávajú viac ako 4000 účastníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prešov 24. júla (TASR) - V poradí na treťom Národnom stretnutí mládeže, ktoré sa začne vo štvrtok (26.7.) a potrvá do nedele (29.7.) organizátori očakávajú viac ako 4000 účastníkov. Pomocnú ruku pri vyše dvojročných prípravách podal podľa Ley Heilovej z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) aj PSK.Podľa jej slov tí, ktorí sa na podujatie P18 prihlásili v predstihu, majú nárok aj na stravu a ubytovanie. Rozmiestnení budú na viacerých stredných školách a internátoch. Tie poskytol organizátorom PSK na základe dohody o vzájomnej spolupráci, ktorú kraj podpísal v máji tohto roku s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) a Radou pre mládež a univerzity KBS.Domovom pre stovky mladých z celého Slovenska sa tak na pár dní stanú školské triedy, telocvične a internáty. Svoje priestory poskytlo desať stredných škôl v Prešove.uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a dodal, že Prešovský kraj okrem ubytovacích jednotiek pomohol organizátorom P18 aj s technickým zabezpečením stretnutia a zároveň sa zapojil do Popoludnia angažovanosti simulovaným zasadnutím zastupiteľstva a koordináciou aktivít za Krajší Prešov.Mladým tak v piatok (27.7.) od 15.00 h ponúkne možnosť nahliadnuť na priebeh zasadnutia zastupiteľstva. Na vlastnej koži si budú môcť vyskúšať, aké je to prijímať správne rozhodnutia a riešenia v prospech občanov.Národné stretnutie mládeže P18 sa uskutoční od 26. do 29. júla 2018 v Prešove. Po Ružomberku (2013) a Poprade (2015) ide o tretie stretnutie tohto typu. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku v spolupráci s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom. Inšpiráciou sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Mladí sa v týchto dňoch v Prešove budú pripravovať na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v januári 2019 v Paname.