Horúčavy v Nemecku dočasne povolia, problémov narobili už aj tak dosť

Offenbach 1. augusta (TASR) - Nemecko zažilo v posledný júlový deň najvyššie teploty roku 2018.Ako však upozornili v stredu tamojší odborníci, pozoruhodných aspektov vývoja meteorologickej situácie a počasia je v súčasnosti viac.Hlavné mesto Berlín má za sebou najteplejšiu noc od roku 1905. Na dvoch meracích staniciach metropoly na Spréve namerali totiž 24,4 stupňa Celzia. Ani v ďalších lokalitách však teploty neklesli pod 20 stupňov a vo Frankfurte nad Mohanom dosiahli napríklad počas tropickej noci 23,7 stupňa Celzia.Denný teplotný rekord roka sa zrodil v utorok v Bernburgu v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko a podľa aktualizovaných informácií mal hodnotu 39,5 stupňa Celzia, uviedla agentúra DPA.Supermarket vo Friedbergu v spolkovej krajine Hesensko prišiel s originálnou ponukou pre zákazníkov, keď im za niekoľko eur ponúka pobyt v chladiarenskom zariadení pri teplote od piatich do ôsmich stupňov Celzia. Pôvodne prišiel s takýmto nápadom mysleným ako žart kuchár, ktorému zákazníci minulý týždeň hovorili o tom, že by sa celkom radi ochladili. Medzičasom však ponuku využilo okolo 20 návštevníkov supermarketu, informovalo internetové vydanie týždenníka Der Spiegel.Spolkový úrad na ochranu pred žiarením (BfS) varoval pred zintenzívneným ultrafialovým žiarením v týchto dňoch a vyslovil sa za zriadenie viac miest v tieni, ktoré by občanom mohli poslúžiť ako útočisko nielen pred horúčavami, ale aj žiarením.Vojaci v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko dostali na obdobie pretrvávajúcich horúčav výnimku - nemusia chodiť v služobných pokrývkach hlavy.Vysoké teploty sužujú aj ryby v riečnych tokoch a vodných plochách. V Mücke v spolkovej krajine Hesensko hrozilo vyschnutie koryta miestneho potoka, čo by ohrozilo ryby a ich ikry. Miestni hasiči preto za pomoci robotníkov z neďalekého statku podnikli záchrannú akciu s využitím bagra a premiestnili "ohrozených" do inej lokality.Meteorológovia varujú pred frontom, ktorý prinesie nielen intenzívne zrážky možno aj s krupobitím, ale aj prudký nárazový vietor a dočasné ochladenie.V mestečku Elsterwerda a jeho okolí na juhu spolkovej krajiny Brandenbursko sa však v utorok popoludní ocitlo asi 13.000 ľudí bez pitnej vody po tom, čo prasklo vodovodné potrubie. O dočasné zásobovanie občanov sa postarali hasiči.V spolkovej krajine Hesensko odriekli v stredu organizátori festival populárnej hudby Sound of the Forest. Príčinou je zvýšené nebezpečenstvo lesných požiarov.Nemecká ministerka pôdohospodárstva Julia Klöcknerová vo vysielaní druhého programu verejnoprávnej televízie ZDF upozornila, že mnohým farmárom ide o holé prežitie, pretože od horúčavami ohrozenej úrody sú závislé fakticky celé ich rodiny. Súčasne naznačila, že finančná podpora spolkovej vlády môže dosiahnuť úroveň z leta 2015, keď Nemecko sužovali rekordné horúčavy. Zväzová organizácia roľníkov požaduje čo najrýchlejšie pomoc vo výške miliardy eur.