Kandidát na riaditeľa ŠÚV je dočasne poverený riadením školy

Na archívnej snímke Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Košice 1. augusta (TASR) – Učiteľ Zsolt Lukács, ktorého predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka odmietol vymenovať za riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) Košice, si v utorok (31.7.) prevzal poverovací dekrét, ktorý ho dočasne oprávňuje riadením ŠÚV. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová s tým, že nové výberové konanie na post riaditeľa ŠÚV je už vyhlásené.Lukács sa pre TASR vyjadril, že pri návšteve KSK zriaďovateľovi oznámil odmietnutie na neho podaného trestného oznámenia, ktoré sa malo týkať údajného zmanipulovania výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ŠÚV. Potvrdil to aj Branislav Bujňák z Krajskej prokuratúry Košice.dodal s tým, že uznesenie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.Lukács naďalej trvá na tom, že neexistuje objektívny dôvod na jeho nevymenovanie.poznamenal. Zároveň pripomenul, že doteraz boli uvedené rôzne dôvody, prečo ho Trnka nevymenuje.povedal. KSK upozorňuje, že nedošlo k zmene vyjadrení, ale k ich doplneniu v záujme zachovania dobrého mena školy. Podľa Činčárovej však nie je vylúčené, že medializáciou prípadu sa dosiahol pravý opak. „Úrad KSK dlhodobo eviduje viacero podnetov týkajúcich sa Školy úžitkového výtvarníctva. Na základe nich vieme o problémoch školy, ktoré sa netýkajú len pomerov v učiteľskom zbore, ale aj prístupu učiteľov k žiakom. Preto Úrad KSK nechcel prehlbovať problémy školy nadmernou medializáciou pomerov, ktoré v nej panujú. Kvôli tomu prvé zdôvodnenie nevymenovania riaditeľa nezachádzalo do príliš veľkých podrobností,“ uzavrela.Odborová organizácia (OO) ŠÚV, ktorá zastupuje 64 percent zamestnancov školy, vo svojom stanovisku, ktoré adresovala Trnkovi, vyjadruje rozhodný nesúhlas s nevymenovaním Lukácsa. Podľa OO ŠÚV predseda KSK svoje vážne rozhodnutie podložil na základe podnetu nedôveryhodnej osoby.Učiteľa Zsolta Lukácsa navrhla na riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva rada školy na základe výberového konania z 21. júna, pričom z troch kandidátov získal najviac hlasov členov rady školy Lukács.pripomenula Činčárová.Podľa nej Lukács nie je jediným, koho predseda KSK odmieta vymenovať do funkcie. "KSK bude o ďalších podrobnostiach informovať v najbližších dňoch," doplnila Činčárová.