Horúce novinky na slovenskom trhu: iPhone 12 Pro a Galaxy S20+. Pre ktorý sa rozhodnúť?

Technické parametre foto Samsung Galaxy S20+:



Hlavný fotoaparát: 12MP, 1.8µm, f/1.8, PDAF, OIS



Teleobjektív: 64 MP, 0.8µm, f/2.0, PDAF, OIS



Ultra-širokouhlý fotoaparát: 12 MP, 1.4µm, f/2.2



ToF snímač





Technické parametre foto iPhone 12 Pro:



Hlavný fotoaparát: 12MP, f/1.6, video 4K (60 fps), HDR video Dolby Vision, PDAF, OIS



Teleobjektív: 12 MP, f/2.0, 2x optický zoom, 10x digitálny zoom, OIS



Ultra-širokouhlý fotoaparát: 12 MP, f/2.4, 120°



3D LiDAR scanner





16.11.2020 (Webnoviny.sk) -Apple predstavil štvoricu noviniek iPhone 12 iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) síce o mesiac neskôr, ale za to sa vraj máme na čo tešiť. Rovnako však nezaostáva ani Samsung, ktorého nové prírastky z radu Galaxy S20 ( Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 FE 5G ) ho v niektorých veciach na konkurenčnom boji dokonca predbiehajú. Porovnali sme za vás triedou a parametrami najbližšie iPhone 12 Pro a Galaxy S20+. Ak sa rozhodujete pre niektorý z nich, nasledujúce informácie budú pre vás určite užitočné.IPhone 12 Pro je menšou verziou vlajkovej lode iPhone Pro Max. Čo sa týka dizajnu a rozmerov Apple tento rok vsadil na veľkú zmenu dizajnu a prechod na hranatý rám. Rovnako ako v prípade Samsungu bolo použité high-tech spojenie kovu a skla. Novinka od Apple pôsobí elegantne, je menších rozmerov (146,7 x 71,5 x 7,4 mm ), preto sa napriek hranám pohodlne drží v rukách. Konkurenčný Samsung je zase napriek väčším rozmerom (161,9 x 73,7 x 7,8 mm ) o niečo ľahší. Oproti 189 gramom iPhone 12 Pro má Galaxy S20+ hmotnosť 186 gramov. Táto menšia verzia vlajkovej lode Samsung Galaxy S20 FE sa môže pochváliť aj oblejšími tvarmi, ktoré zas niektorým užívateľom smartfónov vyhovujú viac. Oba telefóny disponujú vysokou odolnosťou voči vode IP68.Ak hľadáte vhodný smartfón, ktorý zvládne náročnejšie aplikácie a hry, tak obe porovnávané horúce novinky v hodnotení bežného užívateľa bez problémov obstoja. Lepšiu operačnú pamäť má však Galaxy S20+, ktorý so svojimi 8 GB vedie oproti 6 GB druhej porovnávanej verzie od Apple. Avšak ak ste technicky náročnejší a chcete si posvietiť iba na holé fakty, po tejto stránke vyhráva iPhone 12 Pro, ktorý vlastní procesor Apple A14 Bionic vyrábaný 5 nm technológiou, pričom Samsung používa Exynos 990 vyrábaný pomocou staršej 7 nm technológie, ktorý sa v testoch prejavil ako slabší.Všetky štyri predstavené iPhony 12 od Apple, na rozdiel od Samsungu Galaxy S20+, podporujú 5G siete. Keďže ide o najrýchlejšie siete vôbec, ďalší bod pre Apple.Už základná rada iPhone 12 vlastní OLED displej. Tento typ si hovorí Super Retina XDR s rozlíšením 1 170 x 2 532 bodov. Pri uhlopriečke 6,1 palca to značí hustotu 460 pixelov. Plusom je podľa recenzentov citeľne vyššia odolnosť proti prasknutiu vďaka Ceramic Shield povrchu a vysoký maximálny jas 1 200 nitov.No za ním nezaostáva ani jeho konkurent. Čo sa týka displeja, dokonca ho predbieha, ale záleží od uhla pohľadu. Vlajková loď od Samsungu sa môže pochváliť jedným z najlepších mobilných displejov na trhu - Dynamic Amoled 2X. Hustota pixelov je 524. S uhlopriečkou 6,7 palca má vysoké rozlíšenie (až 1 440 x 3 200 bodov), 120 Hz obnovovaciu frekvenciu ( aj keď len pre FHD+ rozlíšenie), skvelé pozorovacie uhly, krásne farby a vynikajúcu čitateľnosť na slnku. To sú fakty, ktoré oslovia pravdepodobne väčšiu časť užívateľov smartfónov.Môže sa zdať, že Samsung Galaxy S20+ s kapacitou batérie 4500 mAh oproti 2 815 mAh, ako je to v prípade batérie nachádzajúcej sa v iPhone 12 Pro, v jej výdrži výrazne vedie. Avšak displej nastavený na 120 Hz je naozaj veľký žrút energie, takže výdrž batérie v prípade Samsungu je len o niečo málo lepšia.Oba porovnávané modely majú jednu prednú a tri zadné kamery, ktoré výborne dokážu nahradiť kompaktný fotoaparát.Výhodou novinky iPhone 12 Pro je jeho prehľadná aplikácia, možnosť nahrávania profi videa a plynulý prechod medzi troma kamery. Niektorí recenzenti vyzdvihujú tiež kvalitnejšie nočné snímky.Je lepší Android alebo iOS? Nedá sa porovnať neporovnateľné a každému užívateľovi vyhovuje to "jeho". Samsung Galaxy S20+ ponúka verziu operačného systém Android 11 s grafickou nadstavbou OneUI 3.0 a jeho konkurent zas operuje s verziou iOS 14.1.Jedným z dôležitých faktorov pri kúpe smartfónu, a pre niekoho aj rozhodujúcim, je cena. V pomere cena, výkon a kvalita jednoznačne vedie Samsung Galaxy S20+, ktorý býva o tretinu lacnejší ako jeho konkurent iPhone 12 Pro.Či sa už rozhodnete pre iPhone 12 Pro alebo pre jeho lacnejšieho oponenta Samsung Galaxy S20+, v oboch prípadoch ide vynikajúce smartfóny. Ak sa z nich chcete tešiť čo najdlhšie, ochráňte ich pred pádom, rozbitím alebo mechanickým poškodením. Tým predĺžite nielen ich životnosť, ale aj vylepšíte dizajn vášho mobilu. 