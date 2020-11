Mikulec varuje pred účasťou na proteste v Bratislave. Mnoho ľudí nechce vyjadriť názor, ale pobiť sa (video)

Pošliapanie odkazu 17. novembra

Cieľom polície je udržať verejný poriadok

16.11.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátori utorkových zhromaždení nemajú záujem vyjadriť nejaký názor, ale pobiť sa, ničiť majetok a narúšať verejný poriadok. Na tlačovej besede to v pondelok povedal minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Zároveň vyzval občanov a opozičných politikov, by sa na zhromaždeniach nezúčastnili. „Koronavírus si nevyberá a naozaj môže každého stretnúť, že skončí v nemocnici,” uviedol.Minister vnútra zároveň zdôraznil, že v prvej vlne pandémie koronavírusu bol núdzový stav vyhlásený už pri 16 pozitívne testovaných osobách.Jeho účelom je pritom zabezpečiť, aby nedošlo ku kolapsu zdravotníctva. „Len za minulý týždeň nám zomrelo 160 ľudí,” povedal Mikulec a dodal, že núdzový stav a obmedzenie pohybu si žiadali samotní zdravotníci.Kto podnecuje na účasť na zhromaždeniach, pošliapava podľa šéfa rezortu vnútra odkaz 17. novembra. „Demokracia nie je anarchia, demokracia je o tom, že platia pravidlá,” uviedol. Minister doplnil, že pri momentálnom zákaze zhromažďovania by sa nemalo uskutočniť nijaké stretnutie, na ktorom by bolo viac ako šesť osôb.Prezident Policajného zboru Peter Kovařík zároveň pripomenul, že v čase núdzového stavu je za útok na verejného činiteľa trestná sadzba 12 až 25 rokov väzenia.„Našim účelom je, aby sme udržali verejný poriadok,” zdôraznil. Zároveň uviedol, že polícia monitoruje možnú účasť radikálov na plánovaných zhromaždeniach. Z taktických dôvodov však nechcel hovoriť o detailoch pripravovaných opatrení.Infektológ Vladimír Krčméry v tejto súvislosti povedal, že epidemiologická situácia sa momentálne začína postupne zlepšovať, preto by nebolo dobré tento stav zvrátiť zvýšenou mobilitou a zhromažďovaním. Pokiaľ niekto cíti nespokojnosť so súčasným stavom, mal bu ju podľa Krčméryho „odložiť” na neskôr, keď sa situácia stabilizuje.V utorok 17. novembra sa má v Bratislave konať ďalší protest proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom. Podľa organizátorov, ktorí o tom informovali na sociálnej sieti, sa má začať o 15:00 na bratislavskej Hlavnej stanici.Účasť na proteste potvrdili aj predstavitelia opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) . „Ak ľudia nesúhlasia s vládnutím Igora Matoviča , mali by 17. novembra prísť a vysloviť svoj názor. Pokojným a demokratickým spôsobom, aby nedali Matovičovi dôvod na ďalší brutálny zásah,” uviedli predstavitelia Smeru-SD vo videu na sociálnej sieti.