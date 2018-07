Hospitalizovaná speváčka Eva Pilarová by už čoskoro chcela koncertovať

Na archívnej snímke Eva Pilarová. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Praha 23. júla (TASR) - Česká speváčka Eva Pilarová (78), ktorá je naďalej hospitalizovaná v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe-Střešoviciach, kde sa zotavuje z piatkovej úspešnej operácie zlomenín krčku stehennej kosti ľavej nohy a ľavého ramena, by sa chcela na koncertnú scénu vrátiť už v krátkom čase. Všetko však závisí od ďalšieho vývoja jej zdravotného stavu.Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia Vítka Chadimu zo speváčkinej agentúry Rajcha pre internetový server Super.cz.Speváčka sa má podľa vlastných slov dobre a teší ju nielen záujem fanúšikov, ale aj kolegov o jej zdravotný stav. Eva Pilarová by sa chcela vrátiť na koncertnú scénu už 11. augusta na 24. jazzovom festivale.dodal Chadima.Podľa jeho slov by speváčku mohli pustiť do domáceho liečenia v piatok 27. júla.Rodáčka z Brna, niekdajšia trojnásobná víťazka ankety Zlatý slávik, ktorá svojho času triumfovala aj na Bratislavskej lýre a získala dokonca i Zlatý kľúč Intervízie (1967), spadla v noci na piatok doma v Prahe.Eva Pilarová, ktorá v minulosti prekonala i nádorové ochorenie, naspievala množstvo hitov ako napríkladAko mám žiť bez teba alebo Rekviem, či duety Rozhoupej zvony s Jaromírom Mayerom, Dotýkat se hvězd s Karlom Gottom, Ach, ta láska nebeská s Waldemarom Matuškom, ale aj Hrom, aby do tě lásko má, Caruso mi zpívá, Jdou domů vojáci, Léto, léto či celý rad slávnych prevzatých songov s českými textami.