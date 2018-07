V Anglicku budú dražiť prvú štúdiovú nahrávku Davida Bowieho, je významná a jedinečná

David nemal sklony k pozícii speváka

Jedinečná nahrávka



David Bowie, *

* vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977). Na konte má 26 sólových štúdioviek.



Podarilo sa mu získať šesť Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo šesť BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) - Anglický aukčný dom Omega Auctions ponúkne na jeseň v dražbe prvú štúdiovú nahrávku speváka Davida Bowieho. Demonahrávka interpretovej prvej kapely The Konrads pochádza z roku 1963 a vtedy 16-ročný umelec na nej spieva skladbu I Never Dreamed.Do aukcie ju dal bubeník formácie David Hadfield, ktorý ju našiel doma v starom košíku na chlieb. Podľa odhadov by nahrávka mohla vyniesť 10-tisíc libier (v prepočte 11 180 eur). Aukcia, na ktorej ponúknu aj listy, účtenky či fotografie z Bowieho ranej kariéry, sa uskutoční v septembri v Newton-le-Willows.Nahrávka zachytáva speváka v čase, keď si nebol úplne istý, kam smeruje jeho hudobná kariéra. V čase nahrávania v The Konrads pôsobil ako saxofonista, ale formácia sa dohodla na tom, že bude spievať hlavné vokály. "David v tej chvíli nemal žiadne sklony k tomu, že by sa stal spevákom. Jeho srdce aj myseľ boli sústredné na to, že sa stane saxofonistom svetovej triedy," vyjadril sa Hadfield.K nahrávaniu dema ich prehovoril ich agent Eric Easton, ktorý pracoval aj s the Rolling Stones, s tým, že sa im pokúsi vybaviť konkurz v hudobnom vydavateľstve Decca Records. "Decca nás na začiatku odmietlo, ale keď nám nakoniec neskôr počas roka umožnili konkurz, vokalista Roger Ferris bol hlavným spevákom a David spieval sprievodný hlas," dodal Hadfield.Konkurz nakoniec kapele zmluvu s vydavateľstvom nevyniesol a Bowie ju krátko po ňom opustil.Dražobník Paul Fairweather sa vyjadril, že demo je "významnou nahrávkou, ktorá je úplne jedinečná" a ponúka nový pohľad na Bowieho ako na "začínajúceho muzikanta, ktorý sa prepracoval na superhviezdu".