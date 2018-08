Hospodárstvo získalo eurofondy na zlepšenie podnikateľského prostredia

Budova Ministerstva hospodárstva SR na Prievozskej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Peter Hudec Foto: TASR - Peter Hudec

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR získalo nenávratný finančný príspevok na národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii MH SR. Príspevok vyše 4,4 milióna eur rezort získal z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informoval o tom odbor komunikácie MH SR.Národný projekt je zameraný na reformu agendy lepšej regulácie, ktorá je v kompetencii MH SR. Základom pre túto reformu je už schválená RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie. Lepšia regulácia zahŕňa predovšetkým zvyšovanie kvality prípravy legislatívnych i nelegislatívnych materiálov, posudzovanie ich vplyvov na vybrané oblasti (napr. sociálne vplyvy alebo vplyvy na podnikateľské prostredie) a hodnotenie účelnosti a efektívnosti už existujúcich regulácií.Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) verí, žeAgenda lepšej regulácie je kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. Minister zároveň zdôraznil, že reforma deregulácie musí byť postupná.zdôraznil Žiga.Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia v SR prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu. Vo fáze prípravy regulácie bude projekt zameraný na čo najpresnejšie posúdenie vybraných vplyvov navrhovaných regulácií z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska. Optimalizované regulačné prostredie jednak zmierni riziko nepredvídaných dôsledkov prijatých regulácií a zároveň zlepší pripravenosť dotknutých subjektov na zmenu povinností. Umožní tiež kompetentným subjektom posúdiť vhodnosť navrhovaného materiálu z hľadiska porovnania jeho prínosov, nákladov a možných alternatívnych riešení. Vo fáze implementácie regulácií sa projekt sústredí na zavedenie systematického ex post hodnotenia účelnosti a efektívnosti existujúcich regulácií, ktoré budú môcť byť v nadväznosti na výsledky hodnotenia pozmenené alebo zrušené.Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a informovanie verejnosti o dôležitosti celej agendy lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov. Medzi ďalšie aktivity patrí zabezpečenie činnosti Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov, tvorba metodík a nástrojov lepšej regulácie a ex post hodnotenie ich efektívnosti a dizajn procesov a služieb pre IT platformu lepšej regulácie.