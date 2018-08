SLOVENKU VARHOLÍKOVÚ ZODPOVEDNÚ ZA SMRŤ 4 ĽUDÍ PREPUSTILI NA SLOBODU

Budapešť 28. augusta (TASR) - Slovenskú občianku Evu Varholíkovú po šiestich rokoch odňatia slobody v utorok podmienečne prepustili z budapeštianskeho väzenia na slobodu. Dcéra zosnulého oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša si odpykávala trest za dopravnú nehodu na maďarskej diaľnici z roku 2012, spôsobenú pod vplyvom alkoholu a s následkom štyroch obetí.





Odsúdená pred vypršaním dvoch tretín výkonu trestu požiadala budapeštiansky súd o podmienečné prepustenie prostredníctvom svojho obhajcu. Súd 17. júla vyhovel žiadosti na základe toho, že väzenkyňa sa správala vzorne, dodržiavala prísne pravidlá pri výkone trestu a nemala žiadny konflikt so spoluväzenkyňami.Slovenka prešla na slobodu väzenskou bránou II. objektu Ústavu na výkon väzby hlavného mesta na Ulici Ignáca Nagya o 09.35 h.Varholíková, jazdiaca pod vplyvom alkoholu, narazila 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto. Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia. Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.Odvolací súd pre okolie Budapešti ju odsúdil 11. septembra 2014 na deväť rokov väzenia. Trestný senát sprísnil rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Slovenka odpykať iba šesť rokov.Súd uznal Košičanku za vinnú z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu. Okrem sprísnenia sadzby odňatia slobody jej sprísnil aj zákaz riadenia motorových vozidiel z pôvodných piatich na osem rokov.Podľa verdiktu odvolacieho súdu ju bolo možné podmienečne prepustiť z väzenia po uplynutí dvoch tretín výkonu trestu.Spravodajca TASR Ladislav Vallach