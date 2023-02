Hossu, ktorý dokopal na smrť Filipínca Henryho Acordu, ide na slobodu

Skutok opäť oľutoval

Sudca odsúdenému pripomenul, že akékoľvek porušenie určených povinností by znamenalo návrat do výkonu trestu odňatia slobody. Hossu deklaroval, že po prepustení na slobodu sa zamestná a bude sa venovať svojmu synovi. Skutok, za ktorý bol v roku 2018 odsúdený, opäť oľutoval.

Zabitie Henryho Acordu

22.2.2023 (SITA.sk) - Odsúdený Juraj Hossu, ktorý si odpykáva deväťročný trest odňatia slobody za zabitie filipínskeho občana Henryho Acordu z roku 2018, ide na slobodu.O jeho podmienečnom prepustení rozhodol Okresný súd v Trnave. Zároveň mu určil skúšobnú dobu v trvaní sedem rokov, kontrolu technickými prostriedkami na monitorovanie polohy a dohľad probačného úradníka na tri roky, zákaz vychádzania od 21:00 do 5:00 a zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok. Hossu opustí Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou ešte v stredu.Krajský súd v Bratislave v kauze smrti filipínskeho občana v septembri 2019 vyhovel návrhu prokuratúry a zrušil pôvodné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I z mája toho roku, ktorý obžalovanému vymeral šesťročný trest a sám uložil Hossuovi trest deväť rokov väzenia. Ten si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.Incident sa odohral v sobotu 26. mája 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave. Acorda sa vtedy zastal dvoch žien, ktoré obťažoval práve odsúdený Hossu. Ten Acordu napadol, pričom ho kopol do hlavy. Filipínec následne 31. mája 2018 zomrel v nemocnici.Podľa obžaloby kopnutie na zemi ležiaceho Henryho spôsobilo krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť. Hossu v tejto súvislosti vyjadril ľútosť nad tým, že v inkriminovanom čase bol pod vplyvom alkoholu a liekov na liečenie úzkostnej poruchy.