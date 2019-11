Hosťom sa z drvivého tlaku Bystričanov utiecť nepodarilo

Na snímke zľava Jordon Southorn (Banská Bystrica), István Terbócs (Újbuda) v zápase 23. kola slovenskej hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica - MAC Újbuda v Banskej Bystrici 22. novembra 2019. Foto: FOTO TASR - Dušan Hein Foto: FOTO TASR - Dušan Hein

HC'05 iClinic Banská Bystrica – MAC Újbuda 4:3 (0:1, 4:2, 0:0)



Góly: 21. Southorn (Jääskeläinen), 25. Bartánus (Lamper, Tamáši), 26. Southorn (Hickmott), 27. Jääskeläinen - 5. Bodó (Fejes, K. Nagy), 25. Majoross (Terbócs), 40. Terbócs (Orbán, Maculay). Rozhodovali: Müllner, Snášel ml. – Jedlička, Krajčík. Vylúčení na dve min. 7:6. Vyššie tresty: 25. Langkow (Budapešť) 5 + DKZ za hru so zdvihnutou hokejkou. Presilovky: 3:1. Oslabenia: 0:1. Diváci: 2177.



Bystrica: Beskorowany – Cardwell, Southorn, Zubák, Mihálik, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec – Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka - Gabor, A. Šťastný, Kabáč - Lamper, Bubela, Bartánus – Sojka, Tamáši, Fafrák



MAC: Bálizs – Macaulay, Garát, Carlisle, McNally, Fejes, Pozsgai, Schlekmann, Dóczi – Terbócs, Pitt, Klempa – Bodó, Langkow, K. Nagy – Sofron, Strech, Orbán – Szigeti, Majoross, Kreisz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 22. januára (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom zápase 23. kola Tipsport ligy doma nad MAC Újbuda tesne 4:3.Zápas sa začal opatrne z oboch strán. Hostia však prišli nabudení a ujali sa vedenia. V piatej minúte po strele Fejesa upratal vyrazený puk medzi žrde pred odkrytou bránkou Bodó – 0:1. Bystričania mohli vyrovnať, ale Tamášiho vychytal Bálizs, v polovici prvej tretiny na ňom stroskotali dvakrát Ďatelinka a po trojnásobnej koncovke zblízka i Hickmott. V sedemnástej minúte Tamáši nedostal ani zabudnutý puk do bránky, takže úvodné dejstvo sa skončilo prehrou úradujúceho majstra.Druhá tretina bola oveľa živšia. Bystričania vyrovnali po delovke Southorna z kruhu a do vedenia išli v presilovke, keď sa z dvoch metrov presadil faulovaný Bartánus. Inkasoval od Langkowa úder hokejkou do tváre a zakrvavený musel ísť na ošetrenie. Maďarský útočník dostal trest do konca stretnutia. Budapešť však v oslabení vyrovnala. Po peknej akcii Terbócsa uspel z dorážky Majoross. Úradujúceho majstra tento zásah nevyviedol z miery a v presilovke dvakrát udrel. Najprv Southorn z kruhu pokoril Bálizsa a po ňom Jääskeläinen napriahol spoza kruhu, keď puk od korčule obrancu hostí putoval medzi žrde – 4:2. Aj ďalšie príležitosti sa dostavili v presilovkách. Mal ich najprv domáci Lamper, na opačnej strane strieľali do žŕdok Sofron a McNally. Piaty bystrický gól mohol pridať v oslabení Gabor, išiel sám na bránku, no neskóroval. A tak prišiel trest. Budapešť v početnej výhode tesne pred prestávkou znížila Terbócsom zblízka na 4:3.V tretej tretine Banskobystričania pozorne bránili, ustáli dve presilovky súpera a hlavne pri tej druhej mal dobrú možnosť Pitt, keď iba tesne vedľa žrde poslal puk z medzikružia. Z úniku mohli navýšiť vedenie Kabáč, ale gólmama MAC-u nepokoril. S pribúdajúcimi minútami sa snaha maďarského celku stupňovala a šancu na vyrovnanie mal najmä Stretch, predviedol pekný prienik, ale Beskorowany podržal svoj tím. Rovnako odolával aj 61 sekúnd pred koncom, keď hostia hrali v šestici bez brankára, ale vyrovnať sa im z drvivého tlaku nepodarilo.