TIPSPORT LIGA: Hokejisti Zvolena napokon zdolali Liptovský Mikuláš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tipsport Liga - 23. kolo:



HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:4 (0:3, 3:1, 3:0)



Góly: 25. Thompson (M. Halama, Drgoň), 28. Corrin (Trotter, Bonis), 37. Marcinek (Tibenský, Petráš), 54. Tibenský (Thompson), 57. Kelemen (Corrin), 60. Bonis (Švarný) - 9. Ru. Huna (Smutný, Vybíral), 16. Ru. Huna (Vybíral), 17. Ri. Huna (L. Lunter), 29. Dlugoš (Lunter, Piatka). Rozhodovali: D. Konc st., Kókai (Maď.) – Soltész (obaja Maď.), D. Konc ml., vylúčení: 2:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1460 divákov.



Zvolen: Hollý – Fatul, Švarný, Tomko, Corrin, Drgoň, Maier – Kelemen, Špirko, Thompson – McPherson, Trotter, Bonis – Štrauch, M. Halama, Kolenič – Tibenský, Petráš, Marcinek



L. Mikuláš: Zalivin – Dlugoš, Petran, Kurali, Smutný, Roman, Mezovský, Droppa – Lunter, Piatka, Sukeľ – Ru. Huna, Oško, Vybíral – Nechaj, Uhrík, Ri. Huna – Haluška

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 22. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 23. kole Tipsport Ligy nad Liptovským Mikulášom 6:4, hoci po prvej tretine prehrávali 0:3. Víťazný gól strelil v 57. minúte Miloš Kelemen.Hostia zaskočili domácich sviežim úvodom, ich prvú šancu nepremenil Nechaj. V piatej minúte mal ešte lepšiu príležitosť Rudolf Huna, ale puk po jeho strele skončil na žŕdke. Ten istý hráč v 9. minúte mieril presne, keď do siete poslal strelu Smutného od modrej čiary - 0:1. Zvolen tento gól prebral, Špirko mohol vyrovnať, ale v 16. minúte viedli hostia už o dva góly, keď sa opäť presadil strelec ich prvého gólu. To však nebolo všetko, už o 57 sekúnd neskôr mieril presne aj Richard Huna a uzavrel skóre prvého dejstva. Druhá tretina začala veľkým tlakom Zvolena, ktorý prerušilo vylúčenie hráča HKM, potom však v 25. minúte znížil Thompson. Domáci pokračovali v dobýjaní bránky Zalivina a v 28. minúte znížil Corrin na 2:3. O minútu neskôr však Dlugoš po vyhranom vhadzovaní prestrelil Hollého a Liptáci viedli o dva góly. Od ďalšej pohromy zachránil Zvolenčanov Hollý a v 37. sa dostali jeho spoluhráči opäť na rozdiel gólu po zásahu Marcineka.V tretej tretine túžili domáci po vyrovnaní, blízko k nemu mal Kelemen v 47. minúte, ale v samostatnom úniku neuspel. V 52. minúte mal ďalšiu veľkú možnosť Špirko, ale prestrelil. O dve minúty neskôr však Tibenský namieril presne a zabezpečil domácim vytúžený vyrovnávajúci gól. Domáci pokračovali v snahe otočiť skóre, Zalivin mal plné ruky a nohy práce. Trpezlivosť sa napokon domácim vyplatila, v 57. minúte ich spasil Kelemen. Posledné slovo mal napokon Bonis, ktorý uzavrel skóre strelou do prázdnej bránky.