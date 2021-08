Hoteliéri chcú spustenie nového COVID automatu až od septembra, môže totiž napáchať finančné škody

Vítajú zjednodušenie fáz

Pokles domácich turistov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) žiada hlavného hygienika, aby vyhlášky na základe podmienok nového COVID automatu boli účinné najskôr 1. septembra 2021.V stanovisku to zdôvodňuje chýbajúcimi informáciami pre prevádzkovateľov o spôsobe výberu a zabezpečenia protokolu, potrebou vopred informovať turistov, ktorí majú naplánované a zaplatené pobyty a dovolenky na Slovensku, ako aj chýbajúcou IT podporou pri overovaní elektronických COVID pasov.„Skoršia účinnosť vyhlášok spôsobí zmätok a neistotu turistov a ďalšie ekonomické škody najviac pandémiou COVID-19 postihnutého odvetvia, akým je nesporne cestovný ruch,“ informoval v stredu generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.Prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení v súvislosti s COVID automatom, ktorý v utorok schválila vláda, pozitívne vnímajú najmä jeho zjednodušenie na päť fáz aj regionálny prístup k nastaveniu podmienok. Ten má za cieľ zabrániť plošnému zatváraniu prevádzok, ako to bolo počas prvej a druhej vlny pandémie.„Očakávame, že tieto pravidlá budú v nezmenenej podobe premietnuté do obsahu vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR či miestne príslušných regionálnych úradov,“ uviedol generálny manažér AHRS.Nový COVID automat začne platiť od 16. augusta tohto roka, teda ešte počas prebiehajúcej letnej turistickej sezóny. Tohtoročná letná turistická sezóna je podľa AHRS negatívne poznačená výrazným prepadom zahraničných turistov z dôvodu prijatých pravidiel a povinnej karantény pre nezaočkovaných turistov.„Čelíme tiež poklesu domácich turistov, a to pre obmedzenia a neistotu spôsobenú častými zmenami vyhlášok. Po dlhých mesiacoch, počas ktorých boli podniky cestovného ruchu povinne zatvorené alebo výrazne obmedzené - a bez pokračujúcej štátnej pomoci - je obdobie leta jedinou možnosťou, ako zabezpečiť ekonomické prežitie podnikov cestovnom ruchu,“ upozornil Harbuľák.