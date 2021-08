Pellegriniho Hlas vyzýva Kovaříka na odchod z funkcie, je zodpovedný za otvorenú vojnu v polícii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva policajného prezidenta Petra Kovaříka, aby odstúpil zo svojej funkcie.Dôvodom má byť to, že je plne zodpovedný za otvorenú vojnu v polícii, v rámci ktorej je podľa strany dlhodobo marená práca policajnej inšpekcie. Strana to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.„Pán Kovařík doteraz nedokázal vyvrátiť podozrenia, že je osobne zodpovedný za zmarenie zásahu policajnej jednotky, po ktorom utiekol prenasledovaný a podozrivý svedok,“ uvádza strana.Popri Kovaříkovi by sa svojej stoličky podľa strany Hlas-SD mal vzdať aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorý „za stav polície nesie politickú zodpovednosť“.