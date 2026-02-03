|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. februára 2026
Hotelieri žiadajú spravodlivé podmienky pre všetkých ubytovateľov, poukazujú na krátkodobé prenájmy cez online platformy
Podiel krátkodobých prenájmov bytov a apartmánov ponúkaných cez digitálne platformy za posledných šesť rokov stúpol takmer o 100 %. Títo prenajímatelia poskytujú rovnakú ...
Zdieľať
3.2.2026 (SITA.sk) - Podiel krátkodobých prenájmov bytov a apartmánov ponúkaných cez digitálne platformy za posledných šesť rokov stúpol takmer o 100 %. Títo prenajímatelia poskytujú rovnakú službu ako hotely a penzióny, no nemajú rovnaké povinnosti.
Upozornila na to Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska (AHRS). Férové konkurenčné prostredie a efektívnejší výber daní by podľa asociácie mohol priniesť pripravovaný zákon z dielne ministerstva cestovného ruchu, ktorý má zaviesť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu.
Asociácia upozornila, že hoci krátkodobé prenájmy bytov a apartmánov cez digitálne platformy vznikli ako doplnková forma ubytovania k tradičným zariadeniam, ako sú hotely a penzióny, v súčasnosti už v turisticky vyhľadávaných destináciách predstavujú významnú časť celkovej ubytovacej kapacity.
Pritom tiež poskytujú prechodné krátkodobé ubytovanie a cielia na rovnakú klientelu, teda turistov. Podľa AHRS by sa teda aj na týchto prenajímateľov mali vzťahovať rovnaké zákonné podmienky ako na tradičné ubytovacie zariadenia, a to najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti ubytovacích hostí, evidenčných povinností a platenia daní.
"Krátkodobé prenájmy dnes poskytujú rovnakú službu ako hotely či penzióny a oslovujú rovnakých hostí. Je preto neprípustné, aby pre jednu časť trhu platili prísne pravidlá a druhá fungovala bez efektívnej kontroly. Takýto stav deformuje konkurenčné prostredie a poškodzuje poctivých podnikateľov," zdôraznil prezident AHRS Marek Harbuľák.
Pripomenul, že spomínané krátkodobé prenájmy prispievajú aj k napätiu na trhu s bývaním, najmä v mestách a turisticky atraktívnych lokalitách. Asociácia poukázala na správu Európskej komisie, podľa ktorej rýchly rozvoj krátkodobých prenájmov znižuje dostupnosť bývania a zvyšuje nájomné, čím sa zhoršujú problémy s dostupnosťou bývania pre miestnych obyvateľov. "Tento problém už dnes pociťujú viaceré slovenské mestá a turistické regióny," spresnil Harbuľák.
Asociácia podotkla, že hoci slovenská legislatíva krátkodobý prenájom explicitne nedefinuje, existuje právny rámec, z ktorého prenajímateľom vyplývajú niektoré evidenčné a daňové povinnosti. Ich uplatňovanie a kontrola však podľa AHRS zlyháva.
"Dlhodobo upozorňujeme na to, že značná časť poskytovateľov krátkodobého prenájmu si neplní základné povinnosti, od platenia dane z ubytovania až po evidenciu hostí. Nejde o drobný problém, ale o systémovú šedú zónu, ktorá oberá samosprávy aj štát o významné finančné prostriedky," upozornil Harbuľák. Doplnil, že AHRS preto víta pripravovaný zákon z dielne ministerstva cestovného ruchu, ktorým sa má do slovenskej legislatívy preniesť európske nariadenie.
Cieľom tohto zákona je zriadiť register poskytovateľov krátkodobých prenájmov ubytovania a ustanoviť povinnosti pre hostiteľov a online platformy, vrátane mechanizmov dohľadu a sankcií.
"Pripravovanú legislatívu vnímame ako dôležitý krok k nastoleniu poriadku a spravodlivosti. Za kľúčové však považujeme, aby údaje z registra boli dostupné všetkým dotknutým orgánom, najmä samosprávam a štátnym inštitúciám, a aby existovali reálne nástroje na efektívnu kontrolu. Len tak dokážeme vytvoriť vyvážený a udržateľný ekosystém cestovného ruchu na Slovensku," dodal Harbuľák.
Zdroj: SITA.sk - Hotelieri žiadajú spravodlivé podmienky pre všetkých ubytovateľov, poukazujú na krátkodobé prenájmy cez online platformy © SITA Všetky práva vyhradené.
Upozornila na to Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska (AHRS). Férové konkurenčné prostredie a efektívnejší výber daní by podľa asociácie mohol priniesť pripravovaný zákon z dielne ministerstva cestovného ruchu, ktorý má zaviesť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu.
Fungovanie bez efektívnej kontroly
Asociácia upozornila, že hoci krátkodobé prenájmy bytov a apartmánov cez digitálne platformy vznikli ako doplnková forma ubytovania k tradičným zariadeniam, ako sú hotely a penzióny, v súčasnosti už v turisticky vyhľadávaných destináciách predstavujú významnú časť celkovej ubytovacej kapacity.
Pritom tiež poskytujú prechodné krátkodobé ubytovanie a cielia na rovnakú klientelu, teda turistov. Podľa AHRS by sa teda aj na týchto prenajímateľov mali vzťahovať rovnaké zákonné podmienky ako na tradičné ubytovacie zariadenia, a to najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti ubytovacích hostí, evidenčných povinností a platenia daní.
"Krátkodobé prenájmy dnes poskytujú rovnakú službu ako hotely či penzióny a oslovujú rovnakých hostí. Je preto neprípustné, aby pre jednu časť trhu platili prísne pravidlá a druhá fungovala bez efektívnej kontroly. Takýto stav deformuje konkurenčné prostredie a poškodzuje poctivých podnikateľov," zdôraznil prezident AHRS Marek Harbuľák.
Napätie na trhu s bývaním
Pripomenul, že spomínané krátkodobé prenájmy prispievajú aj k napätiu na trhu s bývaním, najmä v mestách a turisticky atraktívnych lokalitách. Asociácia poukázala na správu Európskej komisie, podľa ktorej rýchly rozvoj krátkodobých prenájmov znižuje dostupnosť bývania a zvyšuje nájomné, čím sa zhoršujú problémy s dostupnosťou bývania pre miestnych obyvateľov. "Tento problém už dnes pociťujú viaceré slovenské mestá a turistické regióny," spresnil Harbuľák.
Asociácia podotkla, že hoci slovenská legislatíva krátkodobý prenájom explicitne nedefinuje, existuje právny rámec, z ktorého prenajímateľom vyplývajú niektoré evidenčné a daňové povinnosti. Ich uplatňovanie a kontrola však podľa AHRS zlyháva.
"Dlhodobo upozorňujeme na to, že značná časť poskytovateľov krátkodobého prenájmu si neplní základné povinnosti, od platenia dane z ubytovania až po evidenciu hostí. Nejde o drobný problém, ale o systémovú šedú zónu, ktorá oberá samosprávy aj štát o významné finančné prostriedky," upozornil Harbuľák. Doplnil, že AHRS preto víta pripravovaný zákon z dielne ministerstva cestovného ruchu, ktorým sa má do slovenskej legislatívy preniesť európske nariadenie.
Dôležitý krok k nastoleniu spravodlivosti
Cieľom tohto zákona je zriadiť register poskytovateľov krátkodobých prenájmov ubytovania a ustanoviť povinnosti pre hostiteľov a online platformy, vrátane mechanizmov dohľadu a sankcií.
"Pripravovanú legislatívu vnímame ako dôležitý krok k nastoleniu poriadku a spravodlivosti. Za kľúčové však považujeme, aby údaje z registra boli dostupné všetkým dotknutým orgánom, najmä samosprávam a štátnym inštitúciám, a aby existovali reálne nástroje na efektívnu kontrolu. Len tak dokážeme vytvoriť vyvážený a udržateľný ekosystém cestovného ruchu na Slovensku," dodal Harbuľák.
Zdroj: SITA.sk - Hotelieri žiadajú spravodlivé podmienky pre všetkých ubytovateľov, poukazujú na krátkodobé prenájmy cez online platformy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kedy sa oplatí prečalúniť sedačku a ako vybrať správnu látku
Kedy sa oplatí prečalúniť sedačku a ako vybrať správnu látku
<< predchádzajúci článok
Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov, vyzdvihol význam súdržnosti a dôvery medzi spojencami – FOTO
Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov, vyzdvihol význam súdržnosti a dôvery medzi spojencami – FOTO