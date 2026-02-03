|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. februára 2026
Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov, vyzdvihol význam súdržnosti a dôvery medzi spojencami – FOTO
Multilateralizmus je pre Slovensko základným národným záujmom a nevyhnutným predpokladom stability a bezpečnosti. Uviedol to prezident SR Peter ...
Zdieľať
Geopolitické výzvy
Prezident zdôraznil, že Slovensko ako súčasť medzinárodných a bezpečnostných štruktúr čelí v rýchlo sa meniacom svete zásadným otázkam ohľadne zachovania súdržnosti NATO a schopnosti Európskej únie reagovať na aktuálne geopolitické výzvy. „Sú to výzvy dneška. Sú to existenčné výzvy pre úspešné formovanie našej budúcnosti,“ uviedol prezident.
V súvislosti s Európskou úniou prezident SR vyhlásil, že v záujme Slovenska je silná, jednotná, konkurencieschopná a efektívna EÚ, ktorá dokáže chrániť svoje záujmy a byť rešpektovaným aktérom na medzinárodnej scéne. Zároveň upozornil na potrebu schopnosti priznať si chyby a aktívne ich naprávať.
„Slovensko je súčasťou Európskej únie. Zdieľame spoločné hodnoty, rozvíjame ekonomickú spoluprácu a želáme si úniu, ktorá bude zárukou stability a moderného rozvoja,“ priblížil Pellegrini.
Súdržnosť, dôvera a rešpekt
Pri NATO prezident vyzdvihol význam súdržnosti, dôvery a vzájomného rešpektu medzi spojencami. „Chceme, aby NATO predchádzalo akýmkoľvek aktom agresie a nevytváralo konflikty medzi svojimi členmi ako sme toho v súčasnosti svedkami. Slovensko je pripravené prispieť aktívnou politikou posilňujúcou jeho súdržnosť a bezpečnosť,“ zdôraznila hlava štátu.
Prezident zároveň upozornil na potrebu reformy medzinárodných inštitúcií. Podľa neho Slovensko potrebuje medzinárodné organizácie, ktoré fungujú a ktoré ľudia rešpektujú. Riešením je podľa hlavy štátu posilňovanie existujúcich inštitúcií tak, aby boli efektívnejšie, silnejšie a dôveryhodnejšie, a nie vytváranie paralelných štruktúr s nejasnými cieľmi.
V závere prezident SR vyzdvihol význam kultúry a kultúrnej diplomacie ako nástroja budovania dôvery a udržiavania dialógu aj v náročných časoch. Zároveň pripomenul, že Slovensko bude v roku 2026 predsedať formátom S3 a V4 a chce byť krajinou dialógu, ktorá zostáva verná mieru, spolupráci, solidarite a pravidlám chrániacim ľudský život.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov, vyzdvihol význam súdržnosti a dôvery medzi spojencami – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Hotelieri žiadajú spravodlivé podmienky pre všetkých ubytovateľov, poukazujú na krátkodobé prenájmy cez online platformy
Reakcia na článok publikovaný Nadáciou Zastavme korupciu týkajúci sa projektu Euroterrace