 24hod.sk    Z domova

03. februára 2026

Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov, vyzdvihol význam súdržnosti a dôvery medzi spojencami – FOTO


Multilateralizmus je pre Slovensko základným národným záujmom a nevyhnutným predpokladom stability a bezpečnosti. Uviedol to prezident SR Peter ...



6981dde590e5c565312980 676x451 3.2.2026 (SITA.sk) - Multilateralizmus je pre Slovensko základným národným záujmom a nevyhnutným predpokladom stability a bezpečnosti. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na novoročnom prijatí vedúcich diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike, ktoré sa v utorok konalo na Bratislavskom hrade. Na podujatí sa zúčastnilo 65 zástupcov diplomatického zboru.

Geopolitické výzvy


Prezident zdôraznil, že Slovensko ako súčasť medzinárodných a bezpečnostných štruktúr čelí v rýchlo sa meniacom svete zásadným otázkam ohľadne zachovania súdržnosti NATO a schopnosti Európskej únie reagovať na aktuálne geopolitické výzvy. „Sú to výzvy dneška. Sú to existenčné výzvy pre úspešné formovanie našej budúcnosti,“ uviedol prezident.



V súvislosti s Európskou úniou prezident SR vyhlásil, že v záujme Slovenska je silná, jednotná, konkurencieschopná a efektívna EÚ, ktorá dokáže chrániť svoje záujmy a byť rešpektovaným aktérom na medzinárodnej scéne. Zároveň upozornil na potrebu schopnosti priznať si chyby a aktívne ich naprávať.


„Slovensko je súčasťou Európskej únie. Zdieľame spoločné hodnoty, rozvíjame ekonomickú spoluprácu a želáme si úniu, ktorá bude zárukou stability a moderného rozvoja,“ priblížil Pellegrini.



Súdržnosť, dôvera a rešpekt


Pri NATO prezident vyzdvihol význam súdržnosti, dôvery a vzájomného rešpektu medzi spojencami. „Chceme, aby NATO predchádzalo akýmkoľvek aktom agresie a nevytváralo konflikty medzi svojimi členmi ako sme toho v súčasnosti svedkami. Slovensko je pripravené prispieť aktívnou politikou posilňujúcou jeho súdržnosť a bezpečnosť,“ zdôraznila hlava štátu.



Prezident zároveň upozornil na potrebu reformy medzinárodných inštitúcií. Podľa neho Slovensko potrebuje medzinárodné organizácie, ktoré fungujú a ktoré ľudia rešpektujú. Riešením je podľa hlavy štátu posilňovanie existujúcich inštitúcií tak, aby boli efektívnejšie, silnejšie a dôveryhodnejšie, a nie vytváranie paralelných štruktúr s nejasnými cieľmi.




V závere prezident SR vyzdvihol význam kultúry a kultúrnej diplomacie ako nástroja budovania dôvery a udržiavania dialógu aj v náročných časoch. Zároveň pripomenul, že Slovensko bude v roku 2026 predsedať formátom S3 a V4 a chce byť krajinou dialógu, ktorá zostáva verná mieru, spolupráci, solidarite a pravidlám chrániacim ľudský život.




Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov, vyzdvihol význam súdržnosti a dôvery medzi spojencami – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

