Hoteliersva a gastra sa odchod pracovníkov do predčasného dôchodku veľmi nedotkol, naďalej chýbajú tisíce pracovníkov

3.3.2024 (SITA.sk) - Odchod pracovníkov do predčasného dôchodku, ktorý bol výrazný najmä v závere minulého roka, sa odvetvia hotelierstva a gastra až tak výrazne nedotkol. Podstatne výraznejší bol napríklad v doprave, obchode či zdravotníctve.Ako pre agentúru SITA uviedol generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Martin Novotný , v domácom sektore HoReCa (hotely, reštaurácie, catering) aj tak dlhodobo chýba približne 20-tisíc kvalifikovaných pracovníkov.„Ide o pracovné miesta, ktoré zamestnávatelia dlhodobo nevedia obsadiť. Týka sa to prakticky všetkých pozícií ako chyžná, recepčná, opravár či kuchár," upozornil.Aj keď počas prvých dvoch mesiacov tohto roka sa situácia na pracovnom trhu mierne stabilizovala, problém s chýbajúcimi kvalifikovanými pracovníkmi v gastre a hotelierstve stále pretrváva.„Z tohto dôvodu od vlády aj naďalej žiadame realizáciu systémových opatrení, ktoré by pomohli zvýšiť atraktivitu štúdia a práce v týchto odvetviach, posilnili konkurencieschopnosť sektora a jednotlivých podnikov," poznamenal Martin Novotný.Tieto opatrenia by podľa neho umožnili zamestnávateľom poskytnúť pracovníkom lepšie platové ohodnotenie, pričom spomenul napríklad komplexnú reformu vzdelávacieho systému či zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce.Odídenci z Ukrajiny si našli miesto aj v slovenských hoteloch a gastro prevádzkach.„HoReCa segment má schopnosť flexibilne zaradiť do pracovného procesu aj zamestnancov bez kompletnej jazykovej znalosti a s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania. Okrem zamestnancov so štatútom odídenec má HoReCa od roku 2022 možnosť zamestnať aj uchádzačov, ktorí získali pracovné povolenie ešte pred začatím vojnového konfliktu," priblížil generálny manažér AHRS.Týka sa to aj študentov na odbornej praxi, ktorí môžu využívať 90-dňové turistické víza, alebo študentov z Ukrajiny na slovenských vysokých či stredných školách.Celkovo je podľa Martina Novotného ale podiel zamestnaných Ukrajincov na Slovensku veľmi malý. V januári tohto roka bolo na Slovensku zamestnaných približne 10-tisíc štátnych príslušníkov Ukrajiny, z toho dve tretiny ako operátori a montéri strojov a zariadení. Menej ako tristo Ukrajincov pracovalo na pozíciách v službách a obchode. Podmienky zamestnávania cudzincov na Slovensku sú limitované.„V praxi môžu zamestnávatelia obsadzovať iba profesie, ktoré sú v danom kvartáli a kraji identifikované ako nedostatkové. Obsadiť ich uchádzačom z tretích krajín pritom môžu len v prípade, že sa im ju nepodarí obsadiť uchádzačom z eurozóny," vysvetlil Martin Novotný.Ubytovacie zariadenia, rovnako ako rôzne firmy, organizácie a osoby poskytujúce ubytovacie služby dostávajú od roku 2022 od Ministerstva dopravy SR štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov. Od začiatku marca má po viacerých zníženiach jednotnú výšku 6 eur za osobu a noc, a to bez ohľadu na ich vek do alebo nad 15 rokov, ako to bolo predtým.„Množstvo našich členov prakticky ihneď po vypuknutí konfliktu poskytlo obratom svoje kapacity odídencom z Ukrajiny. Najväčší nápor bol prirodzene v prihraničných oblastiach a v mestách, kde sa administratívne spracovávali žiadosti odídencov," pripomenul Martin Novotný s tým, že podľa toho boli aj využívané zariadenia v centrách riešenia utečeneckej krízy. Podľa neho aktuálne ubytovacie zariadenia nehlásia využívanie príspevku na ubytovanie odídencov, takže nemajú presné čísla.„Ak hotel ponúka svojim zamestnancom ubytovanie, tak to je v drvivej väčšine dotované a tieto podmienky platia aj pre zamestnancov z radov odídencov z Ukrajiny, takže doplatky nad rámec zamestnaneckého ubytovania nie sú relevantné," dodal pre SITA generálny manažér AHRS.