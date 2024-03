V Lamanšškom prielive zomrelo dievčatko po tom, keď sa prevrátil čln s migrantmi smerujúcimi do Spojeného kráľovstva

3.3.2024 (SITA.sk) - V Lamanšskom prielive zomrelo dievča po tom, ako sa prevrátil čln s migrantmi smerujúcimi do Spojeného kráľovstva. Informovali o tom francúzske úrady. Čln so 16 ľuďmi na palube sa prevrátil pri pobreží mesta Dunkerque v nedeľu ráno.Čln bol príliš malý na počet pasažierov, uviedli úrady. Na palube bol okrem iných pár so štyrmi deťmi.„Dcéra páru vo veku 7 rokov zomrela na utopenie," uvádza sa vo vyhlásení regionálnych úradov. Otca dievčaťa a jej tehotnú matku zachránili a previezli do nemocnice spolu s jej tromi súrodencami.Do nemocnice po záchrane odviezli aj ďalší pár, dvoch mužov a šesť detí s menšími zraneniami.