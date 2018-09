Hotelová akadémia v Bratislave píše svoju históriu už 64 rokov

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave píše svoju históriu už od roku 1954. Za svoju existenciu už prešla mnohými zmenami. Momentálne zvažuje vytvoriť nový školský odbor. Zameraný má byť na cukrárstvo. Škola tak chce reagovať na požiadavky zo strany rodičov, študentov a zamestnávateľov. Na snímke budova Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave, 24. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. septembra (TASR) – Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave píše svoju históriu už od roku 1954. Za svoju existenciu prešla mnohými zmenami a pripravila do praxe množstvo kuchárov, čašníkov, manažérov hotelových a gastronomických služieb takmer so 100-percentným uplatnením na trhu práce doma i v zahraničí. Škola sa pýši tým, že o záujemcov o štúdium nemá núdzu a môže si z nich vyberať tých najkvalitnejších.Názov školy v čase jej vzniku bol Učňovská škola. Vyučovalo sa v priestoroch budovy Železná studienka, a to až do roku 1962.priblížila pre TASR riaditeľka školy Katarína Biela.Od marca 1979 do konca augusta 1980 učilište využívalo zadný trakt bývalej Základnej školy na Mikovíniho ulici a od septembra 1980 patrila učilišťu celá budova.spresnila riaditeľka.Bohatá história a tradícia dáva škole podľa jej slov pevné základy, ale zároveň aj zaväzuje, aby si škola udržala svoju kvalitu a stala sa školou moderného európskeho typu, ktorá pripravuje kvalitných odborníkov gastronomických a hotelových služieb, ktorí sa uplatnia nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu.V súčasnosti akadémiu navštevuje 600 žiakov. O štúdium má záujem vždy viac študentov, ako môžu prijať, preto si škola vyberá uchádzačov prostredníctvom pohovoru.povedala Biela. Žiaci študujú v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia, v štvorročných študijných odboroch kuchár alebo čašník, servírka. Škola ponúka aj trojročné učebné odbory kuchár alebo čašník, servírka a dvojročné nadstavbové štúdium spoločné stravovanie.priblížila riaditeľka. S uplatnením žiakov po skončení štúdia podľa nej nie je problém. Väčšina absolventov smeruje priamo do zamestnania, často do zahraničia. Niektorí však pokračujú v štúdiu na vysokých školách.podotkla Biela.