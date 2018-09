Roadshow pre zákazníkov na Slovensku sa Kovosvitu vydarila

Ideálne pre prepravu

Sedem zastávok

Program Roadshow MCV800 2018







Termín

Mesto

Firma





3. 9. 11:00

Bánovce nad Bebravou

Priemyselný park Tamax, a.s.; Bánovce nad Bebravou, Slatinská 1333 / 4, 957 04





4. 9. 12:00

Rožňava

CWT Metal s. r. o.; Rožňava, Jovická 636, 049 51 Brzotín





5. 9. 9:00

Kechnec

Leadec s.r.o.; Kechnec (Parkovisko Molex Slovakia a.s.), Kechnec 58, 265 044





5. 9. 14:00

Prešov

Commerc Service s. r.o.; Prešov, Ku Surdoku 3, 080 01





6. 9. 9:00

Bardejov

Kamax Tools s.r.o.; BARDEJOV, Priemyselná 3752, 085 01





6. 9. 14:00

Stropkov

Lumasek s.r.o.; Stropkov,Pri rybníku 1862/15, 091 01





7. 9. 9:00

Snina

Galvanizovňa; Snina Strojárska 20, 067 81







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Sústredili sme sa prevažne na východné Slovensko, kde sme v tomto roku posilnili náš obchodný tím o skúseného predajcu. Vychádzali sme z predpokladu, že táto oblasť má veľký potenciál, a zároveň je kvôli nedostatočnej infraštruktúre horšie dostupná. Preto sme zvolili variantu, že za zákazníkmi pricestujeme my, práve formou roadshow," hovorí Jan Hruška, marketingový manažér Kovosvitu MAS, a dopĺňa: "Na našu akciu máme pozitívne ohlasy, priniesla dokonca konkrétne obchodné prípady, takže ju hodnotíme veľmi pozitívne."Pracovníci Kovosvitu, ktorí s nápadom na roadshow prišli, vychádzali z toho, že komerčne veľmi úspešné vertikálne trojosové centrum MCV800 je natoľko kompaktné (s rozmermi 2086 mm x 2749 mm x 2470 mm a hmotnosťou 4000 kg), že sa do kamióna bez väčších problémov vojde. Nebolo potrebné ani špeciálne upravovať podlahu návesu kamióna. Pätky stroja, ktoré sa štandardne pripevňujú k betónu, boli pripevnené na zhruba päť centimetrovú doskovú fošňu, do ktorej sa hmotnosť stroja rozložila. Na mieste potom k oživeniu postačila 360 V prípojka k elektrine. Jednoduché, elegantné a účelné riešenie."Samozrejme nám rozmery stroja pre účely jeho prepravy pomohli. Na každej zastávke prakticky stačilo zložiť bočnú plachtu z návesu kamióna, pripojiť obrábacie centrum k elektrine a prezentácia mohla začať," popisuje Jan Hruška. Podľa jeho slov sa taktiež potvrdilo, že pre zákazníkov je možnosť si stroj prezrieť za chodu ďaleko prínosnejšia než napríklad prezeranie si produktového katalógu. "V Českej republike sa stroj MCV800 stal rýchlo po uvedení na trh našimi zákazníkmi veľmi žiadaný a podobný ohlas vyvolal aj na Slovensku," dopĺňa Jan Hruška.Roadshow Kovosvitu po slovenských mestách mala celkom sedem zastávok. Prvá sa uskutočnila v Bánovciach nad Bebravou, kde sídli servisná spoločnosť Kovosvitu MAS pre Slovenskú republiku, firma TCP Technology MAS. Odtiaľ sa kamión so strojom presunul na východné Slovensko, kde sa uskutočnilo ďalších šesť zastávok. Firmy, ktoré poskytli pre roadshow zázemie, boli väčšinou zákazníkmi Kovosvitu."Akciu hodnotíme veľmi pozitívne. Keď roadshow porovnám napríklad s účasťou Kovosvitu na odbornom veľtrhu, podarilo sa nám uskutočniť podobné množstvo obchodných jednaní pri výrazne nižších nákladoch, a hlavne sme sa dostali bližšie k našim zákazníkom. Preto už plánujeme jej druhý ročník, na ktorý by sme radi prizvali taktiež partnerov z radov nástrojárov, dodávateľov CAD/CAM systémov či napríklad chladiacich kvapalín," dopĺňa Jan Hruška.Strojárenský podnik Kovosvit MAS historicky vníma Slovensko ako domáci trh. Okrem servisnej spoločnosti sa o zákazníkov starajú taktiež obchodníci, ktorí sú zamestnancami Kovosvitu. V tomto roku sa firma viac zamerala na región východného Slovenska, kde posilnila obchodný tím. Cieľom Kovosvitu je dosiahnuť v ďalších rokoch na Slovensku obrat vo výške 4 milióny eur, čo zodpovedá zhruba 20% podielu na tomto segmente trhu.