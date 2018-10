Hotelová sieť Marriott expanduje v Spojených arabských emirátoch

Marriott Hotel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Abú Zabí 10. októbra (TASR) - Hotelový reťazec Marriott International plánuje v najbližších piatich rokoch výrazne posilniť svoju pozíciu na trhu Spojených arabských emirátov (SAE), pričom do konca tohto roka chce mať v SAE takmer 60 hotelov. V nasledujúcich rokoch plánuje ich počet zvýšiť takmer o tretinu.Spoločnosť oznámila, že od začiatku tohto roka otvorila v SAE šesť hotelov a do konca roka ich plánuje otvoriť ešte päť. V závere roka 2018 by tak reťazec mal mať v krajine celkovo 59 hotelov s vyše 17.000 izbami. Len v tomto roku by mala hotelová sieť zvýšiť počet izieb zhruba o 2600.V nasledujúcich rokoch chce v expanzii na tomto trhu pokračovať. Vedenie reťazca uviedlo, že v budúcich piatich rokoch plánuje otvoriť v SAE viac než 20 nových hotelov. Spoločnosť očakáva, že plánovaná investícia vytvorí v krajine vyše 5000 nových pracovných miest.