Talianska priemyselná produkcia v auguste medzimesačne vzrástla

Rím 10. októbra (TASR) - Talianska priemyselná produkcia v auguste oproti júlu vzrástla a najstrmšie za osem mesiacov. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad ISTAT.Index priemyselnej produkcie v tretej najväčšej ekonomike eurozóny po očistení od sezónnych vplyvov vzrástol v auguste o 1,7 % oproti júlu, keď medzimesačne klesol o 1,6 %.Augustový nárast produkcie bol najsilnejší od decembra 2017, kedy výkon priemyslu stúpol o 2 %.V medziročnom porovnaní a po úprave o kalendárne vplyvy sa talianska priemyselná produkcia v auguste znížila, už druhý mesiac po sebe, a to o 0,8 %. To je však menej ako v júli, keď klesla o 1,3 %.Aj na neupravenej báze priemyselná produkcia v auguste klesla medziročne o 0,8 %, ale po júlovom zvýšení o 1,9 %. Augustový pokles bol prvý od marca tohto roka.