Hotely a reštaurácie: Výška avizovanej pomoci sa javí ako dostatočná

Vzhľadom na očakávané výpadky tržieb, ktoré od začiatku koronakrízy sledujeme, sa výška štátnej pomoci v avizovanej schéme pre cestovný ruch javí ako dostatočná. Pre TASR to uviedol generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák. Zároveň verí, že táto pomoc bude v maximálnej miere aj využitá.





"V prípade hotelov, penziónov i reštaurácií môžem skonštatovať, že minimálne za obdobie mesiacov apríl a máj bude čerpanie výrazne vysoké, pretože v tom čase boli tieto prevádzky povinne zatvorené, teda mali 100 % pokles, s výnimkou malej časti reštaurácií, ktoré realizovali predaj cez okienko," predpokladá Harbuľák.Podotkol, že aj počas nasledujúcich mesiacov bol prepad v tržbách vysoký, nielen v mestských hoteloch, ale aj ďalších zariadeniach cestovného ruchu. "A pokiaľ niektoré podniky mali v mesiaci júl a august dobrú sezónu, tak za toto obdobie čerpať pomoc nebudú môcť. Ale vidíme, že vzhľadom na opatrenia, ktoré boli prijaté v posledných týždňoch, znova narastie počet zariadení, ktoré budú mať pokles tržieb vyšší ako 40 %. A táto situácia bude pretrvávať aj v mesiaci október a november," myslí si. Verí však, že v januári a nasledujúcich mesiacoch sa počet takýchto žiadateľov zníži a v maximálnej miere budú môcť poskytovať služby hosťom.Harbuľák skonštatoval, že táto schéma vychádza aj z návrhov AHRS, ktoré predkladali ministerstvu dopravy. "Po schéme prvej pomoci, ktorá bola plošná a bola zameraná na refundáciu mzdových nákladov a schéme na čiastočnú refundáciu nájmu, je táto konečne špecifická schéma pre cestovný ruch zameraná na kompenzáciu fixných nákladov," dodal. Zároveň poznamenal, že nie je namieste očakávať plnú kompenzáciu výpadku tržieb a zisku. Také kapacity podľa neho nemajú ani iné, bohatšie krajiny.Z doterajších schém pomoci je podľa neho zrejmé, že čerpanie je oveľa nižšie, ako bolo očakávané. Poukázal na to, že je to do určitej miery spôsobené aj podmienkami, ktoré boli pre časť podnikateľov a zamestnávateľov prekážkou.Zároveň upozornil, že cestovný ruch sa bude z tejto krízy ešte dlho spamätávať. "Niektoré podniky môžu, v prípade úspešného zvládnutia šírenia ochorenia a účinnej vakcíny, očakávať mierne zlepšenie v druhej polovici budúceho roka. V mestských hoteloch však očakávame zlepšenie situácie najskôr v roku 2022," priblížil Harbuľák.Štátna pomoc pre cestovný ruch by mala byť v objeme 100 miliónov eur. Opatrenie predstavil v stredu (14. 10.) minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Požiadať o ňu podľa neho môže každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesnú tržby o viac ako 40 %. Podľa poklesu tržieb následne žiadateľ dostane od 4 % do 10 % tržieb roku 2019. O pomoc bude možné žiadať spätne.