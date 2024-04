Hovorcu spoločnosti Meta odsúdili v Rusku na šesť rokov v trestaneckej kolónii za ospravedlňovanie terorizmu

Stone je v Spojených štátoch

Zablokovali Facebook aj Instagram

22.4.2024 (SITA.sk) - Súd v Rusku v pondelok v neprítomnosti usvedčil hovorcu americkej technologickej spoločnosti Meta , ktorá vlastní sociálne médiá Facebook Instagram , z ospravedlňovania terorizmu.Po krátkom procese mu pritom vymeral trest odňatia slobody na šesť rokov v trestaneckej kolónii a zakázal mu spravovať webové stránky na ďalšie štyri roky, informuje ruské nezávislé médium Mediazona.Obvinenia voči riaditeľovi komunikácie v Meta Andymu Stoneovi , ktorý je v Spojených štátoch, podľa Mediazony vychádzajú z jeho vyjadrení v roku 2022 krátko po tom, čo Moskva spustila rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.Stone oznámil dočasné zmeny v pravidlách Meta pre nenávistné prejavy, aby umožnili „formy politického prejavu, ktoré by za normálnych okolností porušovali pravidlá, ako sú násilné prejavy, ako napríklad ‚smrť ruským útočníkom‘“.Tiež však uviedol, že „vierohodné výzvy na násilie voči ruským civilistom“ zostanú zakázané.Ruské úrady to však využili na konanie voči Stoneovi a ďalším neidentifikovaným zamestnancom Meta, pričom vyhlásenie označili za „nelegálne výzvy na násilie a zabíjanie ruských občanov“.Úrady tiež zakázali spoločnosť Meta ako extrémistickú organizáciu a zablokovali Facebook a Instagram v Rusku. Platformy sú však dostupné prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí (VPN).V apríli 2022 Rusko tiež formálne zakázalo vstup do krajiny generálnemu riaditeľovi Meta Markovi Zuckerbergovi