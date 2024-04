Skoro sto politických väzňov v Bielorusku má vážne zdravotné problémy a nedostáva sa im riadnej liečby

Mariu Kalesnikavovú bili

Tvrdý záťah na opozíciu

22.4.2024 (SITA.sk) - Takmer sto politických väzňov v Bielorusku má vážne zdravotné problémy a môže byť v ohrození života.Upozornila na to bieloruská ľudskoprávna skupina Viasna , ktorej zakladateľ, laureát Nobelovej ceny za mier Ales Biaľacki je tiež vo väzbe.Organizácia identifikovala 93 väzňov, o ktorých sa obzvlášť obáva a ktorí majú rakovinu, choroby srdca a ďalšie ochorenia, ktoré vo väzeniach zanedbávajú alebo nedostatočne liečia.„Vo väzení každá choroba postupuje rýchlejšie, navyše s nedostatočnou kvalifikovanou lekárskou starostlivosťou. Je to ovplyvnené podmienkami zadržania - nedostatok čerstvého vzduchu, zlá výživa, neustály psychický tlak a stres,“ vyjadril sa predstaviteľ Viasny Pavel Sapelka.Medzi spomínanými väzňami je napríklad Maria Kalesnikavová , ktorá v roku 2022 absolvovala operáciu brucha a krátko na to ju previezli späť do väzenia.Podľa Viasny jej stravovacie potreby vo väzení nedodržiavajú a vyšetrovanie zistilo, že pred hospitalizáciou bola bitá.Ďalšími prípadmi sú napríklad 19-ročný Mikita Zalatarou, ktorému údajne odmietajú dať lieky na epilepsiu, a Jauhen Barouski, ktorý je chorý a rodine povedal, že vo väzení pravdepodobne zomrie.Bielorusko spustilo tvrdý záťah na opozíciu po tom, čo prezidentské voľby v roku 2020, ktorých sporné výsledky pripísali víťazstvo tamojšiemu vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi, vyvolali rozsiahle pouličné protesty.Všetky významné opozičné osobnosti sú buď vo väzení alebo utiekli z krajiny. Podľa Viasny je vo väzení v súčasnosti viac ako 1 400 politických väzňov.