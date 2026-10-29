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29. októbra 2026

Hra Call of Duty pobúrila Južnú Kóreu, tvorcovia v nej použili zábery zo skutočnej tragédie


Tagy: Call of Duty Halloween Pozostalí Protest Tlačenica videohra

Autori vojenskej videohry použili zábery z nešťastia, pri ktorom zahynulo 159 ľudí. Rodiny obetí žiadajú ich odstránenie. Rodiny obetí tragédie počas osláv



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south_korea_fire_83259 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Autori vojenskej videohry použili zábery z nešťastia, pri ktorom zahynulo 159 ľudí. Rodiny obetí žiadajú ich odstránenie.

 

Rodiny obetí tragédie počas osláv Halloweenu v juhokórejskom Soule požadujú odstránenie autentických záberov z nešťastia, ktoré tvorcovia použili v najnovšej videohre Call of Duty: Modern Warfare 4. Kritika prichádza v deň štvrtého výročia katastrofy, pri ktorej zahynulo 159 ľudí.

 

Drastické zábery


Hra zobrazuje fiktívnu severokórejskú inváziu do Južnej Kórey. Jej tvorcovia použili skutočné zábery z roku 2022 zachytávajúce oživovanie obetí, zásahy záchranárov a telá ležiace na uliciach. Obraz upravili tak, aby pripomínal následky vojenského útoku.

„Použitie takejto tragédie ako materiálu pre videohru určenú na zábavu je mimoriadne nevhodné a bezohľadné,“ uviedli pozostalí a občianske organizácie v spoločnom vyhlásení. Rodiny obetí pripravujú oficiálnu sťažnosť a žiadajú okamžitú nápravu.

Activision sa bráni


Vydavateľ hry, americká spoločnosť Activision, kritiku odmietol. „Rozhodne sme nemali v úmysle pripomínať ani zľahčovať tragédiu v Itchäwone či akékoľvek iné skutočné nešťastie,“ uviedla spoločnosť.

Tragédia sa stala 29. októbra 2022 počas prvých veľkých osláv Halloweenu po pandémii covidu. Desaťtisíce prevažne mladých ľudí zaplnili zábavnú štvrť Itchäwon. V úzkej šikmej uličke následne vznikla smrteľná tlačenica, ktorej rozsah znásobilo nedostatočné riadenie davu.


Zdroj: SITA.sk - Hra Call of Duty pobúrila Južnú Kóreu, tvorcovia v nej použili zábery zo skutočnej tragédie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Call of Duty Halloween Pozostalí Protest Tlačenica videohra
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