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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
29. októbra 2026
Pohoda 2027 pridáva ďalšie veľké meno: The Chemical Brothers sa vrátia po deviatich rokoch
Po včerajšom oznámení Massive Attack odhaľuje Pohoda 2027 svoje druhé veľké meno. Na festival sa po deviatich rokoch vrátia legendárni The Chemical Brothers, jedna z najzásadnejších dvojíc elektronickej hudby.
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Nadviažu tak na svoje fenomenálne vystúpenie z Pohody 2018, na ktoré mnohí návštevníci a návštevníčky dodnes spomínajú. V sobotu 10. júla 2027 o polnoci uzavrú program Zlatý Bažant stageu 90-minútovou live show, ktorá sľubuje intenzívny zvukový aj vizuálny zážitok.
Elektronické ikony, ktoré menia koncerty na zmyslový zážitok
Tom Rowlands a Ed Simons formujú elektronickú hudbu už od polovice 90. rokov. Z undergroundových DJ-ov sa postupne stali priekopníci elektronickej scény, ktorí posunuli hranice toho, ako môže vyzerať a znieť živé vystúpenie. Ich koncerty nie sú len prezentáciou hudby, ale komplexným audiovizuálnym zážitkom, v ktorom sa mohutný zvuk, hypnotické rytmy a psychedelické vizuály spájajú do strhujúceho celku.
Britský magazín NME po ich vystúpení na Glastonbury v roku 2019 napísal, že „v súčasnosti na svete neexistuje lepší živý tanečný projekt“. The Chemical Brothers dokážu publikum vtiahnuť do vlastného hudobného sveta, v ktorom sa hranice medzi pódiom a tanečným parketom postupne strácajú. Aj po takmer troch desaťročiach na vrchole dokazujú, že elektronická hudba môže byť zároveň fyzickým zážitkom, audiovizuálnym divadlom aj spoločnou eufóriou tisícov ľudí.
Od Block Rockin’ Beats po Go
Diskografia The Chemical Brothers je plná skladieb, ktoré prekročili hranice klubovej scény a stali sa generačnými hymnami. Medzi ich najväčšie hity patria Galvanize, Block Rockin’ Beats, Hey Boy Hey Girl, Do It Again, Out of Control, Wide Open či Got to Keep On. Ich tvorba im priniesla viacero cien Grammy a BRIT Awards, viac než 21 miliónov predaných fyzických nosičov a šesť albumov, ktoré sa dostali na prvé miesto britského rebríčka. Ich prvá Grammy prišla paradoxne v rockovej kategórii za skladbu Block Rockin’ Beats.
Že nestrácajú tempo, potvrdil aj ich zatiaľ posledný album For That Beautiful Feeling z roku 2023. The Guardian ho opísal ako „čisté techno potešenie“, Rolling Stone vyzdvihol, že elektronickí priekopníci zostávajú na vrchole, a The Quietus dodal pripomenul, že ani po takmer tridsiatich rokoch sa im nikto nevyrovná. V roku 2026 sa do medzinárodnej pozornosti vrátila aj ich skladba Go, desať rokov po pôvodnom vydaní, vďaka filmu Apex od Netflixu.
Návrat, na ktorý sa oplatí počkať
Vystúpenie The Chemical Brothers na Pohode 2018 patrilo k nezabudnuteľným hudobným momentom festivalu. O deväť rokov neskôr sa vrátia na Slovensko, aby opäť spojili tisíce ľudí na tanečnom parkete. Ich 90-minútová live show prinesie pulzujúce beaty, monumentálne vizuály a energiu, vďaka ktorej patria medzi najrešpektovanejšie mená svetovej elektronickej scény.
„The Chemical Brothers sú takým zásadným menom elektronickej scény, že som vedel, že ich na Pohode musíme niekedy zopakovať. Som rád, že sa nám to podarilo práve v roku 2027. The Chemical Brothers budú uzatvárať hlavný program 31. ročníka Pohody,“ hovorí riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.
The Chemical Brothers sú druhým oznámeným menom Pohody 2027 a zároveň druhým potvrdeným headlinerom festivalu. Vstupenky na Pohodu 2027 sú momentálne dostupné za zvýhodnenú cenu, ktorá sa už o niekoľko dní zvýši. Kto sa chce tešiť na návrat elektronických legiend za aktuálnu cenu, môže si vstupenku zabezpečiť už teraz.
The Chemical Brothers (GB)
POHODA | SOBOTA 10. JÚLA 2027 | 00:00 – 01:30
Vstupenky na Pohodu 2027 sú v predaji za cenovo zvýhodnenú cenu na www.pohodafestival.sk. Cena vstupeniek sa bude čoskoro zvyšovať.
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