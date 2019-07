HRABKO: Čaputová potrebuje získať rešpekt u hláv štátov V4

Juraj Hrabko v TABLET.TV Foto: TASR Foto: TASR

Bývalí prezidenti a nová šéfka Európskej komisie

Bratislava 21. júla (Teraz.sk) – Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová bola na návštevách v Česku, Maďarsku a Poľsku kritická preto, aby si u susedov získala rešpekt.povedal v Tablet.tv publicista Juraj Hrabko.dodal.Stratifikácia siete nemocníc sa podľa Hrabka stala viac politickou ako odbornou otázkou.povedal.dodal.Bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z prezidentského paláca. Takúto zmenu chce podľa TASR iniciovať poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák.povedal Hrabko.dodal.Ursula von der Leyenová (60) sa od 1. novembra stane prvou ženou na čele Európskej komisie (EK). Nový predseda Európskeho parlamentu David Maria Sassoli uviedol, že za von der Leyenovú hlasovalo 383 zo 747 prítomných poslancov, proti sa ich vyslovilo 327 a 22 sa zdržalo hlasovania. Podľa Hrabka je to úspech.uzavrel Hrabko.