Hráč amerického futbalu Tom Brady ohlásil comeback. Moje miesto je stále na ihrisku a nie na tribúne, odkázal fanúšikom

14.3.2022 (Webnoviny.sk) - Jeden z najúspešnejších hráčov amerického futbalu Tom Brady oznámil, že bude znova hrať. Štyridsaťštyriročný quarterback sa tak rozhodol necelé dva mesiace po tom, čo oznámil svoj koniec kariéry. Brady sa vracia do tímu Tampa Bay Buccaneers , kde mal ešte na rok podpísanú profesionálnu zmluvu. Informovala agentúra AP.Na začiatku februára Brady vyhlásil, že "nadišla chvíľa venovať čas a energiu niečomu inému“ a kariéra podľa mnohých najlepšieho hráča NFL všetkých čias bola na konci.Trojnásobný najužitočnejší hráč profiligy si svoje rozhodnutie po šiestich týždňoch rozmyslel a fanúšikom poslal prekvapivý odkaz. Údajne má plnú podporu manželky, brazílskej herečky a modelky Gisele Bündchenovej , a ich troch detí."Za posledné dva mesiace som si uvedomil, že moje miesto je stále na ihrisku a nie na tribúne. Ten čas raz nastane, ale ešte nie teraz. Milujem svojich spoluhráčov a rodinu, ktorá ma podporuje. Vraciam sa späť k svojej 23. sezóne v drese Tampy. Mám tu nejakú rozrobenú prácu,“ informoval Brady svojich fanúšikov na sociálnych sieťach.Brady je sedemnásobný šampión Super Bowlu a trojnásobný MVP sezóny v NFL. Jeho bilancia v zápasoch play-off je 35-12 a v základnej časti sezóny 243-73."Tom miluje hrať americký futbal rovnako ako ktokoľvek iný, s kým som kedy bol. Stále dokáže hrať na svetovej úrovni, v minulej sezóne bol v lige rovnako produktívny ako ktokoľvek iný. Sme nadšení, že sa rozhodol pokračovať a pracovať na zisku ďalšieho titulu," povedal tréner Buccaneers Bruce Arians.Návrat Bradyho nie je výnimočný v kontexte podobných kúskov veľkých športových hviezd v minulosti. Odchod do športového dôchodku si po avizovanej rozlúčke napokon oddialili basketbalisti Michael Jordan Magic Johnson a Bob Cousy, hokejisti Guy Lafleur a Mario Lemieux či hráči amerického futbalu Brett Favre a Reggie White.Tom Brady strávil uplynulý víkend v Manchestri, kde bol hosťom rodiny Glazerovcov, vlastníkov tradičného anglického futbalového klubu a zároveň tímu NFL Tampa Bay Buccaneers. Spolu s nimi navštívil na Old Trafford sobotný duel Premier League Manchester United - Tottenham Hotspur (3:2), v ktorom sa domáci útočník Cristiano Ronaldo blysol hetrikom.