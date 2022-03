Pekarík bude mať nového trénera. Korkut skončil po 104 dňoch v Herthe Berlín

Futbalistom Herthy Berlín hrozí zostup do II. bundesligy , preto sa kluboví funkcionári rozhodli pre zmenu na poste trénera . Tayfun Korkut bol pri kormidle len 104 dní od konca novembra minulého roku. Jeho nástupca v klube slovenského reprezentanta Petra Pekaríka zatiaľ nie je známy.

Pôvodne mal 47-ročný Korkut podpísanú zmluvu do konca aktuálnej sezóny, ale zosun na predposledné 17. miesto tabuľky po sobotnej prehre v Mönchengladbachu ju predčasne ukončil. Súčasťou trénerského tímu Herthy BSC už nie je ani Chorvát Ilija Aračič.

14.3.2022 (Webnoviny.sk) -"V prvom rade by som sa chcel poďakovať Tayfunovi Korkutovi a jeho asistentovi Ilijovi Aračičovi za ich angažovanosť v Herthe BSC od novembra minulého roku. Po sľubnom začiatku so siedmimi bodmi z prvých štyroch zápasov a pozitívnom trende sme si zanalyzovali posledných deväť zápasov v odvetnej časti sezóny a rozhodli sme sa pre zmenu na trénerskom poste," vyhlásil športový riaditeľ Herthy Berlín Fredi Bobic na portáli športového periodika Kicker.Pekarík odohral na pravej strane defenzívy v zápase proti Mönchengladbachu 60 minút, práve po druhom góle domácich ho vystriedal 18-ročný mladík Anton Kade."Momentálne sme na zostupovej priečke. Zostáva nám ešte osem zápasov na získanie potrebných bodov na udržanie sa v súťaži. Urobíme všetko preto, aby sme to dosiahli. Počítame s pozitívnymi efektmi nového začiatku,“ dodal Bobic.