Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Hráč zápasu proti Dánom Okuliar: Na Čechov nepôjdeme s porazeneckou náladou
Oliver Okuliar po zápase proti Dánom: "Podstatný je tímový výkon. Vždy to hovorím, že dôležité je víťazstvo. Dnes som potiahol ja, inokedy potiahnu iní chalani."
Tri body za gól a dve asistencie. K tomu štyri strely na bránku a dva plusové body. Oliver Okuliar bol mužom zápasu na strane Slovenska v súboji proti Dánsku na MS v hokeji, ktorý Slováci zvládli s noblesou a zvíťazili 5:1.
Pomer striel na bránku 44:14 hovorí ešte jasnejšie o tom, kto bol vo štvrtok večer pánom na ľade vo Fribourgu. Znamená to, že slovenskí reprezentanti zvládli kľúčový zápas v boji o postup z B-skupiny a veľmi si priblížili osmičku najlepších.
Kuriózny gól
"Zo začiatku to bolo vyrovnané. Potom sme však dali góly a súperovi odskočili a hralo sa nám dobre," uviedol Okuliar do mikrofónu JOJ Šport.
Pri jeho kurióznom góle na 3:0, ktorý rozhodca uznal až takmer po polminúte, keďže nevidel puk v bránke, poznamenal: "Neobávali sme sa. Dnes je video na takej úrovni, že ak by sa to posunulo videorozhodcovi, musel by gól uznať tak či tak. Samozrejme, dôležitý bol aj gól na 4:1, kde to výborne zahrali bratia Pospíšilovci. Súper sa už nemohol dotiahnuť. Boli sme koncentrovaní, hovorili sme si, že sa to už nesmie stať, čo bolo proti Slovincom, keď sme ich v závere nechali vyrovnať," pokračoval Okuliar.
Užijú si derby?
Majster Švédska v tíme Skelleftey sa na MS vo Fribourgu pomalšie rozbiehal, ale posledné dva zápasy proti Slovincom a Dánom už odohral na vysokej úrovni. "Dôležitý je tímový výkon. Vždy to hovorím, že dôležité je víťazstvo. Dnes som potiahol ja, inokedy potiahnu iní chalani. Som rád, že sa takto vieme doplniť," poznamenal skromne 25-ročný rodák z Trenčína.
Už sobotňajší zápas proti Čechom môže definitívne rozhodnúť o postupe Slovákov do štvrťfinále. Stačí akékoľvek víťazstvo, aj po predĺžení alebo nájazdoch. "Budeme radi, ak si to derby užijeme a nejaký bodík by sme radi ukradli. Nepôjdeme do toho s porazeneckou náladou," doplnil Okuliar pre JOJ Šport.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Zdroj: SITA.sk - Hráč zápasu proti Dánom Okuliar: Na Čechov nepôjdeme s porazeneckou náladou © SITA Všetky práva vyhradené.
