|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
NHL: Slafkovský v najlepšom vydaní! Dva góly, tri body a prvá hviezda Montreal rozobral Carolinu – VIDEO
Juraja Slafkovského zvolili za prvú hviezdu zápasu v prvom zápase finále Východnej konferencie. Dva góly, asistencia a prvá hviezda zápasu! Juraj Slafkovský podal skvelý výkon v úvodnom zápase ...
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Juraja Slafkovského zvolili za prvú hviezdu zápasu v prvom zápase finále Východnej konferencie.
Dva góly, asistencia a prvá hviezda zápasu! Juraj Slafkovský podal skvelý výkon v úvodnom zápase finále Východnej konferencie na ľade Caroliny.
Montreal vyhral suverénne 6:2 a tímu zo Severnej Karolíny uštedril vôbec prvú prehru v aktuálnom play-off v bojoch o Stanleyho pohár. Až dosiaľ mala Carolina z úvodných dvoch kôl stopercentnú zápasovú bilanciu 8-0.
Carolina strelila gól už po 33 sekundách zápasu, ale o ďalších 27 sekúnd bolo vyrovnané. A veľký podiel mal na tom Slafkovský, ktorý spoza bránky akoby naslepo bekhendom prihral pred bránku Colovi Caufieldovi a ten nezaváhal.
Hráči Canadiens potom predviedli gólový uragán, keď do 12. minúty strelili ďalšie tri góly a zrazu viedli 4:1. Úspešní boli Phillip Danault, Alexandre Texier a Ivan Demidov.
V druhej tretine domáci Ericom Robinsonom znížili na 2:4, ale potom prišla druhá veľká chvíľa Slafkovského v zápase. V 48. min sa v súboji jeden na jedného presadil cez Andreja Svečnikova a strelil piaty gól hostí z Montrealu. Dve a pol minúty pred koncom Slafkovský ešte do prázdnej bránky pečatil výhru Canadiens na 6:2.
Svoj bodový sumára v play-off 22-ročný košický rodák navýšil na 6 gólov a 6 asistencií z 15 zápasov. Lepší sú len kapitán Nick Suzuki so 16 bodmi a obranca Lane Hutson so 14 bodmi.
„Výborne sme sa držali nášho herného plánu. Vedeli sme, že v druhej a tretej tretine nás zatlačia. Zostali sme však pozotní a pokojní. Páčilo sa mi, ako sme to odohrali. Teraz sa musíme uistiť, že budeme rovnako dobre pripravený na zápas číslo 2,“ uviedol Slafkovský podľa
„Toto nebol vydarený zápas z našej strany. Najmä naši elitní hráči prežili ťažkú noc. Neboli dostatočne ostrí. V tomto zápase im hra nefungovala,“ priznal tréner Caroliny Rod Brind´Amour.
Jeho náprotivok zo striedačky Montrealu Martin St. Louis hodnotiaco podotkol:
„Po dvoch sedemzápasových sériách bolo pre nás dôležité, že sme tento zápas odohrali vo vlnách. Ofenzívnejší prejav striedal defenzívnejší. Myslím si, že toto je naša identita a podľa toho sme aj zahrali. Bola v tom rovnováha. Keď sme mali puk, nechali sme ho pracovať. A boli sme veľmi oportunistickí v premieňaní šancí. Vyťažili sme z nich, čo sme chceli.“
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský v najlepšom vydaní! Dva góly, tri body a prvá hviezda Montreal rozobral Carolinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dva góly, asistencia a prvá hviezda zápasu! Juraj Slafkovský podal skvelý výkon v úvodnom zápase finále Východnej konferencie na ľade Caroliny.
Montreal vyhral suverénne 6:2 a tímu zo Severnej Karolíny uštedril vôbec prvú prehru v aktuálnom play-off v bojoch o Stanleyho pohár. Až dosiaľ mala Carolina z úvodných dvoch kôl stopercentnú zápasovú bilanciu 8-0.
Carolina strelila gól už po 33 sekundách zápasu, ale o ďalších 27 sekúnd bolo vyrovnané. A veľký podiel mal na tom Slafkovský, ktorý spoza bránky akoby naslepo bekhendom prihral pred bránku Colovi Caufieldovi a ten nezaváhal.
Z 0:1 na 4:1 za 12 minút
Hráči Canadiens potom predviedli gólový uragán, keď do 12. minúty strelili ďalšie tri góly a zrazu viedli 4:1. Úspešní boli Phillip Danault, Alexandre Texier a Ivan Demidov.
Skvelý Slafkovský
V druhej tretine domáci Ericom Robinsonom znížili na 2:4, ale potom prišla druhá veľká chvíľa Slafkovského v zápase. V 48. min sa v súboji jeden na jedného presadil cez Andreja Svečnikova a strelil piaty gól hostí z Montrealu. Dve a pol minúty pred koncom Slafkovský ešte do prázdnej bránky pečatil výhru Canadiens na 6:2.
Svoj bodový sumára v play-off 22-ročný košický rodák navýšil na 6 gólov a 6 asistencií z 15 zápasov. Lepší sú len kapitán Nick Suzuki so 16 bodmi a obranca Lane Hutson so 14 bodmi.
Držali sa plánu
„Výborne sme sa držali nášho herného plánu. Vedeli sme, že v druhej a tretej tretine nás zatlačia. Zostali sme však pozotní a pokojní. Páčilo sa mi, ako sme to odohrali. Teraz sa musíme uistiť, že budeme rovnako dobre pripravený na zápas číslo 2,“ uviedol Slafkovský podľa
„Toto nebol vydarený zápas z našej strany. Najmä naši elitní hráči prežili ťažkú noc. Neboli dostatočne ostrí. V tomto zápase im hra nefungovala,“ priznal tréner Caroliny Rod Brind´Amour.
Herná rovnováha
Jeho náprotivok zo striedačky Montrealu Martin St. Louis hodnotiaco podotkol:
„Po dvoch sedemzápasových sériách bolo pre nás dôležité, že sme tento zápas odohrali vo vlnách. Ofenzívnejší prejav striedal defenzívnejší. Myslím si, že toto je naša identita a podľa toho sme aj zahrali. Bola v tom rovnováha. Keď sme mali puk, nechali sme ho pracovať. A boli sme veľmi oportunistickí v premieňaní šancí. Vyťažili sme z nich, čo sme chceli.“
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský v najlepšom vydaní! Dva góly, tri body a prvá hviezda Montreal rozobral Carolinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
NHL: Slafkovský si zahrá finále Východnej konferencie, Montreal už druhýkrát v play-off zvládol zápas číslo sedem (video) (19. 5. 2026)
NHL: Gólový návrat Slafkovského a Caufielda a suverénny Montreal vedie v sérii nad Buffalom 2:1 – VIDEO (11. 5. 2026)
Slafkovský žiaril v play off NHL: Hetrik a víťazný gól v predĺžení proti Tampa Bay Lightning (video) (20. 4. 2026)
NHL: Slafkovský opäť zvíťazil v produktivite Slovákov v základnej časti (17. 4. 2026)
NHL: Slafkovský sa cez dostal cez 70 bodov, Avalanche vyhrali základnú časť (10. 4. 2026)
NHL: Slafkovský pomohol dvoma asistenciami k víťazstvu nad Floridou (8. 4. 2026)
NHL: Slafkovský treťou hviezdou duelu, Montreal zvíťazil v Nashville (29. 3. 2026)
NHL: Slafkovský strelil dva góly a pridal dve asistencie (video) (22. 3. 2026)
NHL: Slafkovský strelil 24. gól v sezóne, prispel k víťazstvu Montrealu (12. 3. 2026)
NHL: Slafkovský prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu (8. 3. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hráč zápasu proti Dánom Okuliar: Na Čechov nepôjdeme s porazeneckou náladou
Hráč zápasu proti Dánom Okuliar: Na Čechov nepôjdeme s porazeneckou náladou
<< predchádzajúci článok
Štvrtok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko vyhralo, Kanada odvrátila blamáž a Fínsko dalo sedem gólov – VIDEO, FOTO
Štvrtok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko vyhralo, Kanada odvrátila blamáž a Fínsko dalo sedem gólov – VIDEO, FOTO