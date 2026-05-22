 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
 24hod.sk    Šport

22. mája 2026

NHL: Slafkovský v najlepšom vydaní! Dva góly, tri body a prvá hviezda Montreal rozobral Carolinu – VIDEO


Juraja Slafkovského zvolili za prvú hviezdu zápasu v prvom zápase finále Východnej konferencie. Dva góly, asistencia a prvá hviezda zápasu! Juraj Slafkovský podal skvelý výkon v úvodnom zápase ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Juraja Slafkovského zvolili za prvú hviezdu zápasu v prvom zápase finále Východnej konferencie.


Dva góly, asistencia a prvá hviezda zápasu! Juraj Slafkovský podal skvelý výkon v úvodnom zápase finále Východnej konferencie na ľade Caroliny.

Montreal vyhral suverénne 6:2 a tímu zo Severnej Karolíny uštedril vôbec prvú prehru v aktuálnom play-off v bojoch o Stanleyho pohár. Až dosiaľ mala Carolina z úvodných dvoch kôl stopercentnú zápasovú bilanciu 8-0.

Carolina strelila gól už po 33 sekundách zápasu, ale o ďalších 27 sekúnd bolo vyrovnané. A veľký podiel mal na tom Slafkovský, ktorý spoza bránky akoby naslepo bekhendom prihral pred bránku Colovi Caufieldovi a ten nezaváhal.

Z 0:1 na 4:1 za 12 minút


Hráči Canadiens potom predviedli gólový uragán, keď do 12. minúty strelili ďalšie tri góly a zrazu viedli 4:1. Úspešní boli Phillip Danault, Alexandre  Texier a Ivan Demidov.
 

Skvelý Slafkovský


V druhej tretine domáci Ericom Robinsonom znížili na 2:4, ale potom prišla druhá veľká chvíľa Slafkovského v zápase. V 48. min sa v súboji jeden na jedného presadil cez Andreja Svečnikova a strelil piaty gól hostí z Montrealu. Dve a pol minúty pred koncom Slafkovský ešte do prázdnej bránky pečatil výhru Canadiens na 6:2.

Svoj bodový sumára v play-off 22-ročný košický rodák navýšil na 6 gólov a 6 asistencií z 15 zápasov. Lepší sú len kapitán Nick Suzuki so 16 bodmi a obranca Lane Hutson so 14 bodmi.
 
 

Držali sa plánu


„Výborne sme sa držali nášho herného plánu. Vedeli sme, že v druhej a tretej tretine nás zatlačia. Zostali sme však pozotní a pokojní. Páčilo sa mi, ako sme to odohrali. Teraz sa musíme uistiť, že budeme rovnako dobre pripravený na zápas číslo 2,“ uviedol Slafkovský podľa
„Toto nebol vydarený zápas z našej strany. Najmä naši elitní hráči prežili ťažkú noc. Neboli dostatočne ostrí. V tomto zápase im hra nefungovala,“ priznal tréner Caroliny Rod Brind´Amour.
 

Herná rovnováha


Jeho náprotivok zo striedačky Montrealu Martin St. Louis hodnotiaco podotkol:

„Po dvoch sedemzápasových sériách bolo pre nás dôležité, že sme tento zápas odohrali vo vlnách. Ofenzívnejší prejav striedal defenzívnejší. Myslím si, že toto je naša identita a podľa toho sme aj zahrali. Bola v tom rovnováha. Keď sme mali puk, nechali sme ho pracovať. A boli sme veľmi oportunistickí v premieňaní šancí. Vyťažili sme z nich, čo sme chceli.“


Zdroj: SITA.sk - Slafkovský v najlepšom vydaní! Dva góly, tri body a prvá hviezda Montreal rozobral Carolinu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Hráč zápasu proti Dánom Okuliar: Na Čechov nepôjdeme s porazeneckou náladou
Štvrtok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko vyhralo, Kanada odvrátila blamáž a Fínsko dalo sedem gólov – VIDEO, FOTO

