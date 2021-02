Hráči a stovky ľudí spojených s Australian Open sú v izolácii. Bude sa hrať, uisťuje šéf turnaja

Prílišná opatrnosť a prevencia

Žreb turnaja sa posunul

Tridsaťtisíc návštevníkov denne

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Stošesťdesiat hráčov a celkovo 507 ľudí spojených s Australian Open 2021 sa nanovo ocitli v izolácii po tom, čo jeden z pracovníkov hotela Grand Hyatt v Melbourne mal pozitívny test na koronavírus.Rovnako vo štvrtok zastavili všetkých šesť prípravných turnajov, ktoré sa konajú pred začiatkom úvodného grandslamového podujatia sezóny. Tieto opatrenia sú však len krátkodobé.Organizátori ubezpečujú, že všetko bude v poriadku a v Melbourne Parku sa v pondelok 8. februára začne hrať. Rozhodnutie zastaviť turnaje vysvetlili slovným spojením: "Prílišná opatrnosť a potreba preventívne otestovať hráčov.""Sme si absolútne istí, že Australian Open sa bude hrať. Začíname v pondelok a nemáme v úmysle meniť pripravený program zápasov," uviedol šéf turnaja Craig Tiley po štvrtkovom stretnutí s premiérom štátu Victoria a vysokopostaveným predstaviteľom zdravotníkov v Melbourne."Nemyslím si, že nám hrozí osud pretekov formuly 1, ktoré sa vlani v Melbourne zrušili na poslednú chvíľu," doplnil Tiley.Zástupca šéfa zdravotníkov v Melbourne Alle Cheng na margo testovania hráčov vyhlásil: "Robíme to preto, lebo sme opatrní. Je to prevencia pre istotu. Myslíme si, že riziko nakazenia hráčov je pomerne nízke, lebo v hoteli sa všetci nachádzajú vo svojich izbách na poschodiach a nie v priestoroch na prízemí, kde sa pohybuje obslužný personál."Cheng zároveň doplnil, že počas dvojtýždňovej povinnej karantény účastníkov Australian Open v hoteli Grand Hyatt zaregistrovali šesť pozitívnych prípadov a ihneď týchto ľudí izolovali do istého zdravotníckeho zariadenia.Všetkých 160 hráčov, možných kontaktov pozitívneho pracovníka hotela, mali stihnúť otestovať v priebehu štvrtka do 17.00 h tak, aby v prípade negatívneho výsledku v piatok mohli nastúpiť na svoje zápasy.Žreb Australian Open sa posunul zo štvrtka na piatkové popoludnie. Piatkový program turnajov by však mohol byť ohrozený pre nepriazeň počasia. Pre oblasť Melbourne hlásia búrku a silný vietor.Počas Australian Open organizátori sľúbili denne vpustiť do areálu až 30 000 ľudí. Na týchto plánoch zatiaľ nechcú nič meniť.Austrália zvláda pandémiu koronavírusu v porovnaní s väčšinou krajín severnej pologule veľmi dobre. Počas druhej vlny v krajine zomrelo v súvislosti s ochorením COVID-19 oficiálne 909 ľudí, z toho až 820 v štáte Victoria.Aj preto sa pred príchodom tenistov a ich sprievodu do Melbourne prijali tvrdé karanténne opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy.