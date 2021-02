Petra Vlhová si chce v Pekingu splniť sen o olympijskej medaile, píše vo svojom stĺpčeku

Každý deň ladia detaily

Vďačná za možnosť súťažiť

Krok k normálnemu svetu

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Český denník MF DNES má novú spolupracovníčku v športovej sekcii. Je zo Slovenska a podľa výsledkov vo Svetovom pohári je aktuálne najlepšia zjazdárka na svete. Petra Vlhová sa vo svojom stĺpčeku pre čitateľov MF DNES a webu IDnes.cz zamyslela nad tým, že do zimných olympijských hier v Pekingu zostáva presne jeden rok."Zostáva rok dovtedy, kým sa na jednom mieste opäť stretnú všetci najlepší zimní športovci na svete. Všetci máme ešte 365 dní na prípravu a je len na nás, ako to využijeme," napísala Petra Vlhová.Dvadsaťpäťročná Slovenka pripomenula, že prvé olympijské skúsenosti nadobudla už v roku 2012 v Innsbrucku na zimných hrách mládeže.Vo veku 16 rokov tam vyhrala slalom. Neskôr zbierala skúsenosti už na "dospeláckych" zimných olympiádach v Soči 2014 a Pjongčangu 2018.Medaily sa jej zatiaľ na najväčšom sviatku športovcov vyhli, najvyššie bola piata v alpskej kombinácii pred troma rokmi v Kórejskej republike."Naučila som sa, čo je potrebné na dosiahnutie veľkých výkonov. So svojím tímom každý deň ladíme detaily tak, aby som bola v Pekingu vo vrcholnej forme a mohla si splniť sen o olympijskej medaile," pokračovala Vlhová.V čase pandémie koronavírusu si ambiciózna Liptáčka viac ako kedykoľvek predtým váži, že môže súťažne lyžovať a robiť to, čo ju baví.Uvedomuje si, že pre množstvo ľudí to v týchto náročných dňoch lockdownov či rôznych iných obmedzení verejného života nie je možné."Ani my športovci to nemáme ľahké, ale sťažovať sa nebudem. Práve že som nesmierne vďačná, že môžem pracovať, trénovať a súťažiť so svojím tímom a ostatnými športovcami. Dostali sme príležitosť, ktorú nemajú všetci. Preto sa snažím byť maximálne motivovaná na každé preteky a vážim si každú chvíľu v tejto nezvyčajnej sezóne," pokračovala Vlhová.V súvislosti so ZOH 2022 v Pekingu si želá, aby najmä boli a aby tam športovci podávali skvelé výkony a nebola núdza o zážitky pre fanúšikov."Som presvedčená o tom, že nech sa stane čokoľvek, na ZOH v Pekingu budú športovci predvádzať najlepšie výkony. Budem maximálne hrdá, keď budem môcť s ostatnými pochodovať na úvodnom ceremoniáli hier 4. februára 2022. Všetci dúfame, že Peking bude môcť čerpať aj z olympijskej skúsenosti Tokia. S odloženými hrami 2020 to zatiaľ vyzerá dobre," podotkla Slovenka, ktorá sa už o niekoľko dní predstaví na MS v Cortine d'Ampezzo.Vlhová vyjadrila nádej, že ZOH 2022 v Pekingu budú krokom vpred k obnoveniu normálneho sveta spred pandémie COVID-19."Verím v rozhodujúci pozitívny zvrat ešte v roku 2021. A potom si všetci opäť budeme môcť užívať emócie a radosť. Takto presne o rok bude už v Pekingu všetko pripravené na stretnutie najlepších zimných športovcov. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som tam bola aj ja," doplnila Vlhová na webe IDnes.cz.