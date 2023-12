Hráči chodia iba do práce, lebo musia platiť účty, soptil tréner Nitry po prehre so Slovanom Bratislava (foto)

Nevyužité šance navyše

31.12.2023 (SITA.sk) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zakončili kalendárny rok sériou troch víťazstiev, vďaka ktorej poskočili na 10. priečku znamenajúcu účasť v osemfinálovom kole play-off o postup do štvrťfinále.„Belasí“ v dueli sobotňajšieho 31. kola základnej časti slovenskej extraligy 2023/2024 triumfovali v Nitrepo samostatných nájazdoch. Rovnakého súpera zdolali vo štvrtok na domácom ľade„Odohral sme dobrý zápas. S dobrým pohybom a agresivitou. Keď aj niečo prešlo, Denis Godla to chytil. Škoda, že sme ešte nevyužili nejakú šancu navyše. V oslabeniach sme mali výbornú obetavosť, zvládli sme aj nájazdy,“ vyhlásil po zápase Andrej Kmeč , asistent Petra Oremusa na bratislavskej striedačke.Kým hostia odchádzali zo stretnutia spokojní, domáceho kouča Antonína Stavjaňu škrelo, že jeho hráči nedotiahli do úspešného konca priaznivo sa vyvíjajúci duel. Mužstvo Nitry viedlo v úvode druhej tretiny 2:0, no náskok neudržalo a po druhý raz v priebehu troch dní nestačilo na protivníka z Bratislavy.„Na striedačke som trpel. To, že sme získali bod, je ako malá výhra. Som veľmi rozladený z toho, ako sme sa mentálne pripravili na tento zápas. Nerozumiem tomu. Takýchto zápasov je už priveľa. Je to teraz naša interná vec, ale v chémii tohto tímu niečo nefunguje,“ poznamenal podľa klubového webu Stavjaňa.Šesťdesiatročný rodák zo Zlína tvrdí, že tím spod Zobora musí zmeniť prístup k povinnostiam a na ľade vydať zo seba omnoho viac.„Posledný tréning som musel prerušiť. Hráči sa spravajú ako profesionáli, berú za to peniaze, ale emócie a prístup v zápasoch sú veľmi konzumné. Nie je tam žiadna chuť. Chodia iba do práce, lebo musia platiť účty a, bohužiaľ, ten výsledok o tom hovorí,“ skonštatoval niekdajší československý a neskôr aj český reprezentant, ktorého mužstvo figuruje v tabuľke na 7. mieste so 45 bodmi a päťbodovým náskokom pred desiatym Slovanom.