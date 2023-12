Poslal do reprezentácie svoje dvojča s menším talentom? Predstaviteľ nemeckého zväzu kritizuje výkony Gündogana a iných

„Na muške“

Pochybnosti o európskom šampionáte

31.12.2023 (SITA.sk) - Viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Ralph-Uwe Schaffert tvrdo skritizoval niektorých nemeckých reprezentantov pre ich výkony.Ako referuje web marca.com, vzal si „na mušku“ predovšetkým stredopoliarov Ilkaya Gündogana FC Barcelona , pričom tvrdí, že jeho výkony v klube sú veľmi odlišné od výkonov v národnom tíme, ktorého je kapitánom.„Ilkay Gündogan hrá vynikajúcim spôsobom za klub a keď hrá potom za národný tím tak, ako hrá, čo si má potom človek pomyslieť. Poslal do reprezentácie svoje dvojča s menším talentom? Nerozumiem tomu,“ povedal Schaffert v rozhovore pre Hannoversche Allgemeine. Ďalším nemeckým futbalistom, ktorého kritizoval, bol Joshua Kimmich Nemecký národný tím prechádza náročnou situáciou. Pred niekoľkými mesiacmi nahradil Hansa-Dietera Flicka na poste hlavného trénera Julian Nagelsmann Nemci v tomto roku odohrali dovedna 11 zápasov, pričom až šesť prehrali a zvíťazili len v troch.„Mám veľa pochybností o budúcoročnom európskom šampionáte. Čo sa týka potenciálu, môžeme zájsť ďaleko, ale ambície, očakávania a realita sú v tejto chvíli tak vzdialené, že je to pre mňa absolútne nevysvetliteľné,“ dodal Schaffert.Podľa neho problémom nemeckého mužstva nie je nedostatočná kvalita, ale chýbajúca zaangažovať a lepší postoj.„Mám pocit, že viacero hráčov, ktorí momentálne hrávajú, si myslí, že na ihrisku stačí možno 85-percentné nasadenie. Potom však zistíte, že proti Turecku ani Rakúsku to už nestačí. A nechcem si ani len predstaviť, čo sa stane, ak s takýmto prístupom budeme hrať proti Francúzsku alebo Anglicku. Možno už nepotrebujeme len veľmi talentovaných, ale aj takých, ktorí sú ochotní vyhrnúť si rukávy,“ zakončil funkcionár DFB.