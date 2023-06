Hráči City oslávili treble s fanúšikmi v uliciach Manchestru

Desiatky tisíc fanúšikov oslávili v pondelok v uliciach Manchestru s futbalistami City zisk cenného treble. Nezastavila ich ani búrka sprevádzaná bleskami a prudkým dažďom.





Hráči City sa vydali na majstrovskú jazdu v otvorenom autobuse, ktorým prešli cez centrum mesta. Búrka sa podpísala pod časový sklz v harmonograme osláv, napriek intenzívnemu dažďu zaplavili Manchester tisíce fanúšikov odetých v svetlomodrých dresoch. "Aká paráda. Musí to tak byť - bez slnka. My chceme dážď. To je perfektný spôsob na oslavu. Naši fanúšikovia sú zvyknutí na dážď," jasal tréner "Citizens" Pep Guardiola.Na viacerých hráčoch už bola badať únava z náročných osláv. "Zažil som najlepších 24 hodín - deň i noc. Nemyslím si, že som spal," citovala agentúra AP krídelníka Jacka Grealisha.Manchester City sa stal iba druhým klubom v histórii, ktorý v jednej sezóne vyhral Ligu majstrov, anglickú Premier League i Pohár FA. V sobotnom finále LM v Istanbule zvíťazil nad Interom Miláno 1:0 gólom Rodriho. "Ušatú" trofej priniesol v pondelok na pódium kapitán Ilkay Gündogan, ktorý sa poďakoval priaznivcom: "Veľká vďaka vám všetkým za podporu počas celej sezóny. Bola neuveriteľná a my máme tri trofeje."