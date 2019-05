Hráči City oslávili zisk treble s fanúšikmi v uliciach Manchestru

Futbalisti Manchestru City oslavujú treble v uliciach Manchestru v pondelok 20. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 21. mája (TASR) - Tisíce fanúšikov Manchestru City zaplavilo v pondelok večer ulice mesta, aby so svojimi futbalovými hrdinami spoločne oslávili zisk historického anglického treble. "Citizens" zavŕšili sobotňajším triumfom vo finále FA Cupu nad Watfordom (6:0) pozoruhodnú sezónu na domácej scéne, keď predtým získali aj trofeje v Ligovom pohári a Premier League. Na úvod ročníka sa tiež radovali z úspechu v anglickom Superpohári.Hráči City víťazoslávne jazdili po Manchestri v otvorených autobusoch, odkiaľ mávali svojim priaznivcom a ďakovali im za celoročnú podporu.vyhlásil kapitán Vincent Kompany. "adresoval fanúšikom belgický obranca, ktorý po 11 sezónach opúšťa klub a zamieril do Anderlechtu Brusel.Podľa agentúry AFP prišlo na majstrovské oslavy do centra Manchestru približne 100.000 fanúšikov.