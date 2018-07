Hráči DAC už sú v dejisku Rossiho derniéry, chcú preňho víťazstvo

Na snímke tréner Marco Rossi. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tbilisi 17. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prileteli v utorok popoludní do Tbilisi, kde odohrajú posledné stretnutie pod trénerským vedením Marca Rossiho. Vo štvrtok o 19.00 SELČ nastúpia na odvetu 1. predkola Európskej ligy na štadióne miestneho Dinama, v úvodnom zápase na Slovensku sa zrodila remíza 1:1.Kontrakt talianskeho kouča, ktorý sa ujme maďarskej reprezentácie, s fortunaligovým klubom sa skončí deň po odvete. Meno nástupcu oznámili v Dunajskej Strede v pondelok, bude ním Nemec Peter Hyballa. Zmena bola avizovaná, no nastane medzi vystúpením v európskej súťaži a štartom Fortuna ligy. DAC odohrá prvý duel novej sezóny v nedeľu v Podbrezovej.zdôraznil kapitán Marin Ljubičič pre TASR.dodal brankár Patrik Macej.Päťdesiattriročný Rossi koučoval Dunajskú Stredu od júna 2017, v minulej sezóne najvyššej slovenskej súťaže ju doviedol k tretej priečke a návratu na európsku scénu po štvrťstoročí." povedal obranca Kristián Koštrna.Aby sa to Dunajskostredčanom podarilo, musia na pôde súpera streliť minimálne gól. Do Gruzínska preto zamierili v bojovej nálade.uzavrel ďalší obranca Tomáš Huk.Rossiho zverenci absolvovali v utorok po prílete tréning. V stredu sú na programe predzápasová tlačová konferencia a tréning na Štadióne Borisa Paichadzeho s kapacitou takmer 55.000 miest, ktorý slúži ako domovský stánok Dinama Tbilisi i gruzínskej reprezentácie.