Alaphilippe vyhral 10. etapu, Sagan a Van Avermaet zvýšili náskok

Francúz Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors po výhre 10. etapy Tour de France. 17. júla 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Le Grand-Bornand 17. júla (TASR) – Víťazom prvej z trojice alpských skúšok 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France sa stal po sóle Francúz Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors. Dvadsaťšesťročný rodák z St. Armand Montrond bravúrne zvládol 10. etapu a okrem premiérového triumfu v aktuálnom ročníku sa oblečie do bodkovaného dresu. Na ďalších priečkach skončili po špurte o druhé miesto prenasledovatelia Jon Izagirre (Bahrain-Merida) a Rein Taaramäe (Direct Energie).Belgičan Greg Van Avermaet (BMC) bojoval zo všetkých síl o žltý dres a svoje snaženie dotiahol do úspešného konca, dokonca dokázal v ťažkom teréne aj zvýšiť svoj náskok na čele. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) suverénne ovládol rýchlostnú prémiu a v súboji o zelený dres má trojnásobný majster sveta na Kolumbijčana Fernanda Gaviriu (Quck-Step Floors) náskok už 101 bodov.Utorkový úsek dlhý 158,5 km viedol po dni voľna z Annecy do Le Grand-Bornand. Na štarte etapy s piatimi horskými prémiami stáli v prvej rade aktuálni majitelia dresov – Van Avermaet v žltom, Sagan v zelenom, Toms Skujinš (Trek-Segafredo) v bodkovanom a Sören Kragh Andersen (Sunweb) v bielom. V utorok sa na štarte neobjavili Francúz Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) a Belgičan Jens Keukeleire (Lotto Soudal). Už v 12 km dlhej neutrálnej zóne sa na zemi ocitlo niekoľko jazdcov, medzi inými Kolumbijčan Gaviria a Španiel Mikel Landa (Movistar), ktorý musel meniť koleso.Pelotón zlikvidoval v úvode niekoľko pokusov o únik. Najprv to skúsila malá skupinka so Skujinšom a Thomasom De Gendtom (Lotto Soudal) a šťastie neprialo ani Francúzom Julianovi Alaphilippovi (Quck-Step Floors) a Florianovi Vachonovi (Fortuneo-Samsic). Aktívny Alaphilippe sa pripojil na prvej horskej prémii Col de Bluffy (4. kategória, dĺžka 1,5 km, priemerný sklon 5,6%) k malej skupinke okolo Sagana a získal bod. Van Avermaet nehodlal prepustiť žltý dres bez boja a s ďalšími prenasledovateľmi dostihol Sagana a spol. Pelotón na čele s tímom Sky sa snažil držať 21 jazdcov na krátkom lane. Šprintérska prémia na 29. kilometri sa stala ľahkou korisťou Sagana. V stúpaní na prvú z trojice utorkových prémií prvej kategórie Col de la Froix-Fry (dĺžka 11,3 km priemerný sklon 7%) sa neúspešne o atak pokúsil domáci Lilian Calmejane (Direct Energie). Podarilo sa to napokon Rudymu Molardovi (Gropama-FDJ) a Taaramäemu, ktorí sa prebojovali až na vrchol, kde Francúz svojho konkurenta prešpurtoval a získal desať bodov. V zjazde do údolia ich dostihla šestica vedená Van Avermaetom, za ktorou zaostávali o pol minúty zostávajúci členovia úniku. Osmička v zložení Van Avermaet, Molard, Taaramäe, Philippe Gilbert (Quck-Step Floors), Serge Pauwels (Dimension Data), Amael Moinard (Fortuneo-Samsic), David Gaudu (Groupama-FDJ) a Lukas Pöstelberger (Bora-Hansgrohe) sa zahryzla do prémie najvyššej kategórie HC Montée du plateau des Glieres (dĺžka 6 km, priemerný sklon 11,2%), ktorá v programe Tour slávi premiéru.Boj o vrchol rozložil obe skupiny a najmä zásluhou snahy Roberta Gesinka (LottoNL-Jumbo) o spojenie oboch skupín sa na čele ocitla dvanástka jazdcov. O dvadsať bodov sa pokúsil Gaudu, no vo finále ho prešpurtoval Alaphilippe. Ten na rovnakom mieste oslávil etapový triumf v roku 2013 na pretekoch Tour de l' Avenir. Virtuálny bodkovaný dres patril v tejto chvíli tretiemu Molardovi, ktorý nazbieral v súťaži vrchárov spolu 22 bodov. Dvojkilometrový šotolinový úsek opustil Alaphilippe s desaťsekundovým náskokom na prenasledovateľov a šesťminútovým na pelotón. V prudkom klesaní ťahal za kratší koniec a Van Avermaetova skupina, ktorú stihli rozšíriť Gilbert spolu s Darylom Impeym (Mitchelton-Scott) a Thomasom Degandom (Wanty-Groupe Gobert), Francúza dostihla.Jazda údolím dlhým dvadsať kilometrov dopriala cyklistom výdych pred náročným finále etapy v podobe dvoch prémií prvej kategórie v krátkom odstupe. Sagana spolu s rakúskym tímovým kolegom Pöstelbergerom pohltil pelotón. Ako prvý nastúpil na Col de Romme (dĺžka 8,8 km, priemerný sklon 8,9%) Calmejane a jeho neúspešný atak skupinu roztrhal. Viac šťastia mal Taaramäe, ostatní vedení Alaphilippom a Gaudoum sa pokúšali zo všetkých síl zaplátať jeho náskok. Prvý z dvojice sa k Estóncovi pripojil, druhého sa podarilo prenasledovateľom odstaviť. Alaphilippe bral na Col de Romme desať bodov a bodkovaný dres. V štvorkilometrovom zjazde malo duo jazdcov na čele päťdesiatsekundový náskok, no na Col de la Colombiere (dĺžka 7,5 km, priemerný sklon 8,5%) už začal jazdec tímu Quck-Step Floors stúpať sám. Taaramäeho dostihli Jon Izagirre a Pauwels, za nimi nasledoval s odstupom tridsiatich sekúnd Van Avermaet. Alaphilippe triumfoval aj v poslednej prémii sa so 41. bodmi vedie súťaž vrchárov. Na záverečných pätnástich kilometroch ho už o vavríny nedokázal obrať nikto z prenasledovateľov.